Политика

Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президентаРоссийская газета 10:54

По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая. В этом вопросе должна быть полная ясность, поскольку на мероприятие пригласят иностранных гостей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский рассказал, когда станет известна дата инаугурации

RT на русском10:14

Зеленский заявил, что он и его команда готовят ответные действия по вопросу получения гражданства РФ жителями Донбасса

Эхо Москвы11:03

Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая

РИА Новости08:05

Зеленский хочет вступить в должность 19-го

Вести.Ru08:53

В Раде считают, что лучшей датой для инаугурации президента Украины будет 28 мая

ТАСС10:50

Зеленский заявил, что Рада назовет дату инаугурации 14 мая

Московский Комсомолец10:11

Зеленский требует инаугурацию уже 19 мая, чтобы распустить Раду

Газета.Ru08:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США

Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
Обновлено в 10:10
Политика

На Украине создали группу по расследованию против Порошенко

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Т-72 выстоял после атаки ПТУР в Сирии

Обновлено в 09:10
Политика

Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая

Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Обновлено в 06:30
Общество

Над Москвой пролетела боевая авиация

Обновлено в 05:51
Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Общество

В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»

В Женеве в субботу прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 10:43
Футбол

Юношеская сборная России стартовала с поражения от Исландии

Юношеская сборная России стартовала на Евро-2019.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса»

Пугачева вручила юным исполнителям золотые кулоны и рассказала о сне, который считает вещим; в нем она увидела дальнейшую судьбу ребят.
Обновлено в 06:35
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Хоккей

Ковальчук: слава богу, что кто-то еще считает меня лучшим

Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что не видел на трибунах арены в Брно баннер "Kovy is the best", но рад, что кто-то еще считает его лучшим.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика

В ПАСЕ заявили, что надеются удержать Россию в составе организации

В Совете Европы считают, что появились хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.
Обновлено в 08:07
Футбол

Дмитрий Парфенов: «„Спартак“ свой шанс использовал, а мы — нет»

«Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет. Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В пригороде Кургана горит поселок Смолино

Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.
Обновлено в 07:43
Общество

Тепло вернется в Петербург к 9 мая

Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
Авто

ИЖ-14 – джип, на котором мы могли бы ездить вместо «Нивы»

Обновлено в 08:29
Происшествия

В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева

Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву.
Обновлено в 11:10
Происшествия

На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Политика

Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Общество

Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность»

Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».
Обновлено в 10:24
Футбол

«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон хочет родить четвертого ребенка, как Елизавета II

Похоже, герцогиня решила последовать примеру королевы Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка, принца Эдварда, когда ей было 37.
Обновлено в 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное