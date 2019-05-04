Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президентаРоссийская газета 10:54

По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая. В этом вопросе должна быть полная ясность, поскольку на мероприятие пригласят иностранных гостей.

Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента

Политика Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.

Политика Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая.

Происшествия Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Политика Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга» Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса» Пугачева вручила юным исполнителям золотые кулоны и рассказала о сне, который считает вещим; в нем она увидела дальнейшую судьбу ребят.

Хоккей Ковальчук: слава богу, что кто-то еще считает меня лучшим Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что не видел на трибунах арены в Брно баннер "Kovy is the best", но рад, что кто-то еще считает его лучшим.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Политика В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе» Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

Политика В ПАСЕ заявили, что надеются удержать Россию в составе организации В Совете Европы считают, что появились хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

Происшествия В пригороде Кургана горит поселок Смолино Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.

Общество Тепло вернется в Петербург к 9 мая Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.

Происшествия В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву.

Происшествия На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.

Политика Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.

Общество Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность» Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».

Футбол «Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту» «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.