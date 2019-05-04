Политика
Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президентаРоссийская газета 10:54
По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая. В этом вопросе должна быть полная ясность, поскольку на мероприятие пригласят иностранных гостей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США
Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
Обновлено в 10:10
Политика
На Украине создали группу по расследованию против Порошенко
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Т-72 выстоял после атаки ПТУР в Сирии
Обновлено в 09:10
Политика
Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая
Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Обновлено в 05:51
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Общество
В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»
В Женеве в субботу прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 10:43
Футбол
Юношеская сборная России стартовала с поражения от Исландии
Юношеская сборная России стартовала на Евро-2019.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса»
Пугачева вручила юным исполнителям золотые кулоны и рассказала о сне, который считает вещим; в нем она увидела дальнейшую судьбу ребят.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Ковальчук: слава богу, что кто-то еще считает меня лучшим
Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что не видел на трибунах арены в Брно баннер "Kovy is the best", но рад, что кто-то еще считает его лучшим.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика
В ПАСЕ заявили, что надеются удержать Россию в составе организации
В Совете Европы считают, что появились хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.
Обновлено в 08:07
Футбол
Дмитрий Парфенов: «„Спартак“ свой шанс использовал, а мы — нет»
«Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет. Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В пригороде Кургана горит поселок Смолино
Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.
Обновлено в 07:43
Общество
Тепло вернется в Петербург к 9 мая
Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
Авто
ИЖ-14 – джип, на котором мы могли бы ездить вместо «Нивы»
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева
Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву.
Обновлено в 11:10
Происшествия
На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Общество
Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность»
Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».
Обновлено в 10:24
Футбол
«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»
«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон хочет родить четвертого ребенка, как Елизавета II
Похоже, герцогиня решила последовать примеру королевы Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка, принца Эдварда, когда ей было 37.
Обновлено в 09:09