Политика
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»РИА Новости вчера в 21:21
Президент Украины Владимир Зеленский назвал русского авиаконструктора Игоря Сикорского "знаменитым украинцем".
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Хоккей
Сэйв Василевского признан лучшим в полуфинальных матчах ЧМ-2019
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Николай Басков поздравил Кристину Орбакайте с 48-летием
Многие звезды уже поздравили певицу с 48-летием в Instagram.
Обновлено вчера в 13:11
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Рекордные 2217 блинов испекли за сутки на сковороде во Франции
Обновлено вчера в 14:39
Авто
Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей
Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Авто
Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Наука
Нейросеть научили «оживлять» лица Моны Лизы и Достоевского
Специалисты по машинному обучению научили нейросеть «оживлять» портреты людей на основе только одного изображения.
Обновлено 24 мая в 08:49
Политика
Крым отказался признать решение трибунала по украинским морякам
Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:09
Общество
Шествие трудовых коллективов в честь Дня города началось в Чите
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова
Певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова.
Обновлено вчера в 19:04
Здоровье
Назван главный симптом дефицита витамина С
Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.
Обновлено вчера в 00:43
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе в баре в Нью-Джерси
Стрельба произошла в американском городе Трентон.
Обновлено вчера в 04:18
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную стратегию из-за российской ядерной угрозы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) сообщил, что эксперты организации приняли новую военную стратегию.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом
Обновлено вчера в 08:51
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 20:04
Общество
Арнольд Тулохонов – о взгляде на Байкал через трубу очистных сооружений
Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Академик, научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, член Совета Федерации ФС РФ в 2013-2017 годах Арнольд Тулохонов опубликовал статью о проблеме нормативов и загрязнений в зоне озера Байкал.
Обновлено вчера в 23:21
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено вчера в 14:55
Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено вчера в 11:48
Здоровье
У медведей на Сахалине нашли опасную для человека болезнь
Специалисты проверили мясо двух медведей и нашли в нём живые личинки трихинелл.
Обновлено вчера в 09:09
Общество
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер
Обновлено вчера в 11:44
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит
Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Мадуро подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Осло
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность провести переговоры с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.
Обновлено вчера в 21:28
Здоровье
Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары
Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56