Политика

Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»ТАСС 08:17

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".
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