Политика

Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»РИА Новости 06:24

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки". Президент в интервью в телеканалу "1+1" поделился впечатлениями от встречи, которая состоялась во вторник в Брюсселе.
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