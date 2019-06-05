Политика
Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»РИА Новости 06:24
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки". Президент в интервью в телеканалу "1+1" поделился впечатлениями от встречи, которая состоялась во вторник в Брюсселе.
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Политика
Кабмин Украины инициировал увольнение ряда губернаторов
Правительство Украины вносит президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда глав областей страны.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Политика
Путин сменил врио губернатора Астраханской области
Президент Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина.
Обновлено в 08:21
Теннис
Четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
Сегодня, 5 июня, должны были состояться четвертьфинальные матчи в одиночном разряде. Начало матчей перенесено минимум на час (до 16:00 мск).
Обновлено в 08:38
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 23:03
Здоровье
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни
Американские ученые решили проверить, имеет ли что-то общее с действительностью устоявшееся утверждение о том, что для поддержания здоровья необходимо делать как минимум 10 тысяч шагов в день.
Обновлено в 07:54
Кино
Дарья Жук станет режиссером второго сезона «Содержанок»
"РГ" уже писала о том, что сериал "Содержанки", который стал флагманским проектом видеосервиса START и принес ему миллионы просмотров, продлен на второй сезон.
Обновлено в 02:00
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Обновлено вчера в 00:44
Кино
Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»
В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
Обновлено в 01:15
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Кино
«Мир Юрского периода» станет мультсериалом от Netflix
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сделал полную реконструкцию полета самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:41
Авто
BMW и Jaguar Land Rover будут вместе разрабатывать электромобили
Компании BMW и Jaguar Land Rover займутся совместной разработки электродвигателей и трансмиссий для электромобилей.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Футбол
Вратарь сборной России поделился мнением о вратарском мастерстве Дзюбы
Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, что Артем Дзюба хочет попробовать себя вратарем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:45
Интернет
Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег
Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег.
Обновлено в 07:10
Наука
Авиакомпания KLM представила концепт V-образного авиалайнера
Инженеры из Нидерландов показали довольно экзотический на вид концепт пассажирского самолета будущего.
Обновлено в 08:31
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.
Обновлено в 06:32
Общество
Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом
Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Прохожие спасли ребенка, запертого в автомобиле на жаре
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.
Обновлено в 08:40
Футбол
Болельщиков «Торпедо» насторожило назначение Игнашевича
Поклонники московского "Торпедо" высказались о назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:15
Кино
Сериал «Чернобыль» получил рекордный зрительский рейтинг
«Чернобыль» обогнал по рейтингу сериалы «Планета Земля 2» (9,5), «Братья по оружию», «Планета Земля», «Во все тяжкие» и «Игра престолов» (9,4).
Обновлено в 04:44