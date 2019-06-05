Политика

Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»ТАСС 08:17

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский назвал Юнкера «нормальным дядькой»

РБК08:17

Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»

ТАСС08:17

Зеленский рассказал, о чем шутил с «хорошим дядей» Юнкером

ФАН05:32

Зеленский нашел «теплого мужика» в Брюсселе

Газета.Ru06:40

Зеленский назвал Юнкера «классным мужиком»

RT на русском06:32

Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»

РИА Новости06:24

Зеленский назвал главу Еврокомиссии теплым дядькой

Lenta.ru06:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности

За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
Политика

Суд заочно арестовал украинку, напавшую на посольство России в Киеве

Суд заочно арестовал украинку Ирму Крат — лидера "женской сотни" Майдана, — за причастность к нападению на здание посольства России в Киеве в 2016 году.
Обновлено в 09:16
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:16
Теннис

Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Происшествия

Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа

Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Политика

Зеленский обратился к России после «обострения обстановки» в Донбассе

Обновлено в 11:40
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Политика

Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму

Дипломаты Европейского Союза одобрили продление санкций против России по Крыму. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Политика

Киев может быстро решить проблему блокады Донбасса, заявили в ЛНР

Киев достаточно быстро может решить проблему блокады Донбасса, считает министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 11:30
Общество

В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего

Обновлено вчера в 12:46
Футбол

Дзюба встал в ворота сборной России

На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров.
Обновлено вчера в 10:52
Общество

Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья

Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено в 09:41
Гаджеты

В Google Play обнаружилось более 200 приложений со зловредной рекламой

В Google Play обнаружилась очередная подборка приложений зловредного характера с сотнями миллионов установок.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Тимати показал беременный живот своей подруги

Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.
Обновлено в 10:21
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Общество

Коллегия судей отклонила жалобу автоконцернов на суды Краснодара

Высшая квалификационная коллегия судей вернула автоконцерну Hyundai жалобу на возможное мошенничество с взысканием компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара, сообщает РБК.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США.
Обновлено вчера в 23:20
Авто

Kia впервые показала официальное фото нового Kia Xceed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Авто

Названы топ-7 самых доступных полноприводных кроссоверов с «автоматом»

Обновлено в 09:50
Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву

Обновлено в 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жан-Клод Юнкер
Люксембургский политик
Люксембургский и общеевропейский государственный и политический деятель, с 1 ноября 2014 года Председатель Европейской комиссии, премьер-министр Люксембурга, министр финансов Люксембурга, глава еврогруппы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное