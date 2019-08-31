Политика
ИзвестияЗеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым. Об этом он сказал в ходе визита в Польшу на встрече с президентом республики Анджеем Дудой в субботу, 31 августа.
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Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
RT на русском 02:37
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета 17:46
Авто
В Сети рассказали о кабриолете, сделанном немцами из УАЗа
Кроме красивого имени, изящный кабриолет получил усилитель руля от ZF, доработанную подвеску с амортизаторами Bilstein и сиденья Recaro с выраженной боковой поддержкой.
Автоновости дня 10:26
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
Российская газета 19:15
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Футбол
Бетис — Леганес 2:1
У гостей отличился Мартин Брайтвайт. У «Бетиса», одержавшего первую викторию в чемпионате, теперь три очка.
ProstoProSport 16:55
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Политика
Зеленский назвал условие для отставки нового правительства Украины
Если новое правительство Украины не решит проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется «попрощаться».
РБК 17:47
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Финансы
Украинцев предупредили об обвале гривны
Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.
News.ru 09:21
Происшествия
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Политика
В России изменились правила призыва в армию
Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.
Lenta.ru 17:15
Игры
Магазин Epic Games прекращает публиковать информацию о сроках появления новых возможностей
До изменения информация не отображала реального положения дел и зачастую у создателей не получалось укладываться в срок.
Городской портал Новый Нижний 12:20
Политика
Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
БИЗНЕС Online 15:00
Шоу-бизнес
Умерла американская актриса Валери Харпер
Ушла из жизни известная американская актриса Валери Харпер.
РЕН ТВ вчера в 19:09
Хоккей
«Локо» второй год подряд выиграл Кубок мира среди молодежных команд
Первый Ярославский 15:15
Гаджеты
В сеть утекли цены на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Все смартфона оснастят чипсетом Apple A13 и модулем Wi-Fi 6. Старшие модели получат тройную камеру, младшая – двойную. iPhone 11 получит 4 ГБ оперативной памяти, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – 6 ГБ ОЗУ. iPhone 11 будет стоить от 750 долларов, iPhone 11 Pro – от 1000 долларов, а iPhone 11 Pro Max – от 1100 долларов.
Megaobzor.com 14:08
Происшествия
Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии
Российская газета 19:50
Происшествия
В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка
Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:06
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Армия и оружие
Российские Ил-76 с гиперзвуковыми ракетами шокировали американцев
«Поскольку самолет с гиперзвуковым оружием на борту будет полностью замаскирован под Ил-76, обнаружить угрозу противникам будет почти невозможно», - говорится в материале издания.
ГЛАС.RU 06:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19