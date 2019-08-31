Политика
ИзвестияЗеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым. Об этом он сказал в ходе визита в Польшу на встрече с президентом республики Анджеем Дудой в субботу, 31 августа.
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Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Финансы
Индия проводит реформу государственных банков
По сообщению индийского информационного агентства Джагран, целью масштабной реформы является повышение эффективности и снижение расходов государственных банков.
REGNUM 05:32
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Единоборства
Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA
Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.
РБК 17:24
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
RT на русском 17:53
Происшествия
Стрелок открыл огонь по людям в Техасе и угнал грузовик
В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:21
Культура
Ричард Гир отметил 70-летний юбилей
Известный голливудский киноактер Ричард Гир отпраздновал 70-летие 31 августа.
Мойка78 16:01
Теннис
Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
RT на русском 14:53
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Здоровье
В Москве стартует бесплатная вакцинация от гриппа
4 сентября в Москве стартует масштабная вакцинация от гриппа.
ТВ Центр 05:06
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:11
Футбол
«Ахмат» избежал поражения в матче с «Тамбовом»
Sportbox.RU 13:56
Космос
Робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС
Под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова робот "Федор" на МКС воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.
Газета.Ru 17:25
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Общество
Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей
С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.
Вечерняя Москва 17:23
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня 17:16
Политика
Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики
13 августа Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики.
Известия 14:10
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».
Lenta.ru 14:48
Происшествия
Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве
Жительница башкирского села Исмаилово Юлия Хабирова, ранее на этой неделе сообщившая о пропаже своего годовалого сына, призналась в его убийстве.
Известия 02:53
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru 00:48
Происшествия
Пьяный житель Ульяновской области напал с вилкой на двухлетнюю девочку
В Ульяновской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на двухлетнюю девочку.
Известия 04:40
Политика
Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия 14:34
Футбол
Соперник «Локомотива» «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»
«Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 0:0. Напомним, что клуб из Левекузена является соперником «Локомотива» в групповом турнире Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 11:32
Футбол
Камболов вызван в сборную России вместо Алексея Миранчука
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября), информирует официальный сайт РФС.
Спорт-Экспресс 14:02
Политика
В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»
RT на русском 17:14