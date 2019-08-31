Политика
ИзвестияЗеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым. Об этом он сказал в ходе визита в Польшу на встрече с президентом республики Анджеем Дудой в субботу, 31 августа.
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с чего всё началось
Как передает 24tv.ua, во время переговоров с Дудой президент Украины также отметил, что Киев и Варшава «говорят единым голосом» по вопросу «Северного потока - 2». Кроме того, Зеленский добавил, что выступает за энергетическое сотрудничество между Украиной, Польшей и США.ТК Звезда10:31
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Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека
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Lenta.ru 13:04
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
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Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год
Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
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Российская газета 07:44
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.
RT на русском 15:17
Футбол
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В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
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Пропавшего в Башкирии годовалого ребенка нашли мертвым
В Республике Башкортостан исчезнувший из колыбели годовалый ребенок был обнаружен мертвым. Ребенка похитили, когда его мать спала.
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Армия и оружие
США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба
Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях Идлиба.
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Армия и оружие
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Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход румынского государства из войны на стороне нацистского блока, а также создала предпосылки для наступления советских войск на западе и юго-западе.
RT на русском 03:25
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
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Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку
Уровень воды в реке Амур за сутки поднялся еще на 19 см - до 727 см, что превышает опасную для Комсомольска-на-Амуре отметку, сообщила городская администрация.
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Авто
Mazda скоро представит 350-сильное купе
Серийная версия концепта Mazda Vision Coupe, впервые представленного в 2017 году, как сообщается, дебютирует на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.
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Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 13:01
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США намерены потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Следующим шагом главы Белого дома Дональда Трампа во все более масштабной торговой войне с Пекином могут стать финансовые претензии по китайским облигациям, выпущенным в императорский период правления в Китае, а также времен Китайской республики – пишет американское информационное агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Как остановить машину, если водитель потерял сознание
Многие паникуют, но следует взять ситуацию "в свои руки", успокоиться и действовать решительно. Остановить транспортное средство с МКПП.
SpeedMe 00:39
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Патриарх Варфоломей заманивает в ловушку русские общины Европы
Глава бывшего Западноевропейского экзархата приходов русской традиции архиепископ Хариупольский Иоанн (Реннето) получил отпускную грамоту от Константинопольского (Вселенского) патриарха Варфоломея.
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