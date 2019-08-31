с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым. Об этом он сказал в ходе визита в Польшу на встрече с президентом республики Анджеем Дудой в субботу, 31 августа.

Происшествия Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.

Происшествия В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Происшествия Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.

Происшествия При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Общество Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами учителей Регионами с самыми низкими заработными платами в сфере образования являются Северная Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

Политика Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.

Политика Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Кино Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800 Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.

Общество В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.

Футбол «Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.

Происшествия Пропавшего в Башкирии годовалого ребенка нашли мертвым В Республике Башкортостан исчезнувший из колыбели годовалый ребенок был обнаружен мертвым. Ребенка похитили, когда его мать спала.

Армия и оружие США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях Идлиба.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Армия и оружие Как выход Румынии из союза с Германией ускорил падение нацизма Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход румынского государства из войны на стороне нацистского блока, а также создала предпосылки для наступления советских войск на западе и юго-западе.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Общество Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку Уровень воды в реке Амур за сутки поднялся еще на 19 см - до 727 см, что превышает опасную для Комсомольска-на-Амуре отметку, сообщила городская администрация.

Авто Mazda скоро представит 350-сильное купе Серийная версия концепта Mazda Vision Coupe, впервые представленного в 2017 году, как сообщается, дебютирует на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.

Происшествия Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».

Политика США намерены потребовать от Китая оплаты императорских долгов Следующим шагом главы Белого дома Дональда Трампа во все более масштабной торговой войне с Пекином могут стать финансовые претензии по китайским облигациям, выпущенным в императорский период правления в Китае, а также времен Китайской республики – пишет американское информационное агентство Bloomberg.

Авто Как остановить машину, если водитель потерял сознание Многие паникуют, но следует взять ситуацию "в свои руки", успокоиться и действовать решительно. Остановить транспортное средство с МКПП.