с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым. Об этом он сказал в ходе визита в Польшу на встрече с президентом республики Анджеем Дудой в субботу, 31 августа.

Политика ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».

Политика Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

Шоу-бизнес Звезда «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца Торжественная церемония прошла на родине жениха. 33-летняя телеведущая, звезда канала «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца.

Баскетбол Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Армия и оружие США засекли маневры российского военного спутника Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.

Экономика Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать» Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.

Политика Путин обещал Кадырову приехать в Чечню Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.

Общество Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.

Происшествия В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

Авто Как остановить машину, если водитель потерял сознание Если машина оборудована МКПП, есть последовательность действий, которые необходимо выполнить для его остановки.

Политика Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Кино Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800 Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.

Происшествия Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.

Общество Испанского монарха выписали из больницы после операции на сердце Хуан Карлос, отец нынешнего главы государства короля Фелипе VI, перенёсший операцию на сердце, выписан из больницы в городе Посуэло-де-Аларкон.

Политика Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.