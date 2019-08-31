с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2». Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Дудой.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Происшествия Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.

Политика Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в субботу, что может вернуться в науку после того, как покинет свой пост.

Происшествия При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

Происшествия В Подмосковье вертолет упал в реку Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.

Политика ЦИК пожалуется на AP из-за интервью с Памфиловой Центризбирком России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу из-за интервью, которое американское агентство Associated Press взяло у председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Технологии В работе Twitter произошел сбой Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Политика В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.

Футбол «Зенит» официально объявил о переходе Осорио Защитник португальского "Порту" Йордан Осорио перейдет в петербургский "Зенит". Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Шоу-бизнес Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна» Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.

Общество На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер» Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.