Политика
РБКЗеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2». Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Дудой.
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с чего всё началось
Как передает 24tv.ua, во время переговоров с Дудой президент Украины также отметил, что Киев и Варшава «говорят единым голосом» по вопросу «Северного потока - 2». Кроме того, Зеленский добавил, что выступает за энергетическое сотрудничество между Украиной, Польшей и США.ТК Звезда10:31
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Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
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Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии»
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
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