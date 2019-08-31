с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2». Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Дудой.

Политика Голикова высказалась о ситуации с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле Вице-премьер по вопросам социальной политики РФ Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.

Футбол «Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.

Шоу-бизнес Ксения Собчак растит сына как принца Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.

Политика Продавщица мороженого на МАКС объяснила вторую встречу с Путиным Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.

Политика В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.

Происшествия Россиянка захлебнулась в бассейне Турции и впала в кому 19-летняя туристка из Москвы захлебнулась в бассейне парка развлечений в турецкой Аланье и впала в кому, сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

Политика ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Политика Польша, США и Украина подписали газовое соглашение В Варшаве 31 августа подписано трехстороннее соглашение Польши, Украины и США о «сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

Авто В каршеринге «Яндекса» снова появились Porsche 911 Компания «Яндекс» вернула в автопарк своего каршеринга спорктар Porsche 911. Взять автомобиль в аренду можно на срок от одного до 24 часов.

Политика Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.

Баскетбол Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.

Общество На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.

Происшествия При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.

Происшествия В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.

Происшествия В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

Футбол Зидан против, чтобы Азар играл за сборную Бельгии Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил надежду, что атакующий полузащитник Эден Азар не будет принимать участие в играх за национальную команду Бельгии.

Экономика Как Goldman Sachs изменил процесс найма сотрудников Изо дня в день сотрудники Goldman Sachs помогают клиентам находить решения сложных проблем.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.