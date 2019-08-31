Политика

РБКРБКЗеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2». Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Дудой.
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с чего всё началось
Как передает 24tv.ua
, во время переговоров с Дудой президент Украины также отметил, что Киев и Варшава «говорят единым голосом» по вопросу «Северного потока - 2». Кроме того, Зеленский добавил, что выступает за энергетическое сотрудничество между Украиной, Польшей и США.
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