Политика
РБКЗеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2». Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Дудой.
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с чего всё началось
Как передает 24tv.ua, во время переговоров с Дудой президент Украины также отметил, что Киев и Варшава «говорят единым голосом» по вопросу «Северного потока - 2». Кроме того, Зеленский добавил, что выступает за энергетическое сотрудничество между Украиной, Польшей и США.ТК Звезда10:31
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На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала
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Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
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Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
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Андрей Назаров — о наказании Кузнецова: «Надо попытаться скостить дисквалификацию хотя бы до двух лет»
Хоккейный тренер Андрей Назаров считает, что дисквалификация нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова имеет слишком длительный период и ФХР необходимо попытаться сократить срок наказания спортсмена до двух лет.
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