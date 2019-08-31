Политика
РБКЗеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2». Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Дудой.
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Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
RT на русском 02:37
Музыка
Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек
Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Общество
Росгвардия стягивает свои силы к Пушкинской площади в Москве
Сообщается, что там собрались участники несогласованного шествия против политических репрессий.
Эхо Москвы 09:00
Транспорт
Почти 130 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах отменили и задержали почти 130 рейсов.
Газета.Ru 01:26
Авто
Как остановить машину, если водитель потерял сознание
Если машина оборудована МКПП, есть последовательность действий, которые необходимо выполнить для его остановки.
SpeedMe 00:39
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Российская газета 06:49
Футбол
«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»
"Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Происшествия
Британца оштрафовали за провоз авто на крыше авто
Житель Великобритании Глиндур Вин Ричардс был оштрафован за перевозку автомобиля на крыше машины.
News.ru 07:15
Общество
Собянин открыл Детский зоопарк после его комплексной реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции обновленный Детский зоопарк, который теперь стал всесезонным.
Российская газета 07:44
Общество
Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
РИА Новости 03:25
Армия и оружие
Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru вчера в 09:23
Политика
Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
RT на русском 07:15
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Космос
Парад планет разворачивается на небесной сфере в эти дни
Участниками малого парада планет станут Меркурий, Венера, Земля и Марс.
LentaChel.ru 05:13
Происшествия
Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию
В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета.
Газета.Ru 07:52
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Общество
В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП
Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.
RT на русском вчера в 14:38
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Искандер»
Министерство обороны России опубликовало кадры с момента запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Газета.Ru 08:56
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки
Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» в Сочи на видео
В Сочи в Краснодарском крае Филипп Киркоров устроил разнос организаторам фестиваля «Новая волна».
Регион online 29 августа в 06:23
Происшествия
Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Футбол
Зидан отказывается комментировать уход Наваса
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об уходе голкипера команды Кейлора Наваса, передает El Mundo Deportivo.
Газета.Ru 09:11
Наука
Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Авто
«Русский Land Cruiser» дебютирует в 2022 году
«Русский Land Cruiser», которым уже прозвали новый УАЗ «Патриот», появится на рынке в 2022 году.
Автоновости дня вчера в 23:36
Космос
Надёжность российских спутников возрастёт
3DNews 08:26