Политика

РБКРБКЗеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2». Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Дудой.
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Зеленский назвал угрозой Европе «Северный поток — 2»

RT на русском09:18

Зеленский назвал «Северный поток - 2» угрозой для всей Европы

ТАСС07:56

Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе

Коммерсантъ08:27

Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе

РБК08:20

Зеленский заявил о солидарности с Варшавой в отношении «Северного потока-2»

Интерфакс08:16

Зеленский назвал «Северный поток — 2» угрозой для Европы

РИА Новости08:48

Зеленский заявил об угрозе «Северного потока-2» для всей Европы

РЕН ТВ07:47
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:24, Вашингтон
Происшествия

Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве

RT на русском 02:37
Музыка

Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек

Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Общество

Росгвардия стягивает свои силы к Пушкинской площади в Москве

Сообщается, что там собрались участники несогласованного шествия против политических репрессий.
Эхо Москвы 09:00
Транспорт

Почти 130 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили и задержали почти 130 рейсов.
Газета.Ru 01:26
Авто

Как остановить машину, если водитель потерял сознание

Если машина оборудована МКПП, есть последовательность действий, которые необходимо выполнить для его остановки.
SpeedMe 00:39
Политика

Трамп отменил свой визит в Польшу

Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Баскетбол

Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019

Российская газета 06:49
Футбол

«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»

"Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Происшествия

Британца оштрафовали за провоз авто на крыше авто

Житель Великобритании Глиндур Вин Ричардс был оштрафован за перевозку автомобиля на крыше машины.
News.ru 07:15
Общество

Собянин открыл Детский зоопарк после его комплексной реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции обновленный Детский зоопарк, который теперь стал всесезонным.
Российская газета 07:44
Политика

Продавщица мороженого объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз

РИА Новости 08:12
Общество

Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
РИА Новости 03:25
Армия и оружие

Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru вчера в 09:23
Политика

Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
RT на русском 07:15
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Космос

Парад планет разворачивается на небесной сфере в эти дни

Участниками малого парада планет станут Меркурий, Венера, Земля и Марс.
LentaChel.ru 05:13
Происшествия

Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию

В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета.
Газета.Ru 07:52
Политика

ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой

Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Общество

В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП

Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.
RT на русском вчера в 14:38
Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Искандер»

Министерство обороны России опубликовало кадры с момента запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Газета.Ru 08:56
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки

Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Политика

«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой

В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Музыка

Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» в Сочи на видео

В Сочи в Краснодарском крае Филипп Киркоров устроил разнос организаторам фестиваля «Новая волна».
Регион online 29 августа в 06:23
Происшествия

Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области

Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Футбол

Зидан отказывается комментировать уход Наваса

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об уходе голкипера команды Кейлора Наваса, передает El Mundo Deportivo.
Газета.Ru 09:11
Наука

Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам

На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Авто

«Русский Land Cruiser» дебютирует в 2022 году

«Русский Land Cruiser», которым уже прозвали новый УАЗ «Патриот», появится на рынке в 2022 году.
Автоновости дня вчера в 23:36
Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Известия 02:02
Космос

Надёжность российских спутников возрастёт

3DNews 08:26
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