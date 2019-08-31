Политика
Евразия DailyЗеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы
Президент Украины отметил, что обе стороны считают данный проект угрозой всей Европе и выступают за «диверсификацию источников энергоснабжения», а также за энергетическое сотрудничество с США.
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с чего всё началось
Как передает 24tv.ua, во время переговоров с Дудой президент Украины также отметил, что Киев и Варшава «говорят единым голосом» по вопросу «Северного потока - 2». Кроме того, Зеленский добавил, что выступает за энергетическое сотрудничество между Украиной, Польшей и США.ТК Звезда10:31
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