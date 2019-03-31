Политика

Зеленский назвал Пореченкова и Охлобыстина идиотамиГоворит Москва 09:28

Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
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Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами за ролики в его поддержку

Известия13:40

Зеленский назвал поддержавших его Почеренкова и Охлобыстина идиотами

Газета.Ru12:48

Зеленский оценил видео Охлобыстина и Пореченкова в свою «поддержку»

RT на русском08:10

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

РБК08:42

Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами

РИА Новости07:56

Зеленский назвал идиотами поддержавших его российских актеров

Lenta.ru07:37

Зеленский прокомментировал «агитационный» ролик от Пореченкова и Охлобыстина

Экспресс газета29 марта в 14:04
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:28
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Политика

Полиция даст правовую оценку действиям Ляшко во время голосования

Правоохранители дадут правовую оценку действиям кандидата в президенты Украины Олега Ляшко, который во время голосования продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень Об этом сообщил советник главы МВД Иван Варченко во время брифинга.
Обновлено в 07:09
Хоккей

Николишин рассказал о секрете успеха Овечкина

Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и бронзовый призёр Игр-2002 в составе сборной России Андрей Николишин в беседе с RT высказал мнение о секрете успеха капитана команды из столицы США Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 11:43
Политика

Зеленский не планирует объединяться со старыми политиками

Владимир Зеленский кандидат в президенты Украины заявил о том, что не планирует объединяться ни с кем из «старых» политиков, передает 31 марта TCH.ua.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 16%

По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Политика

Что сделает с Украиной Зеленский-президент

По результатам экзитполов пришедший в политику комик Владимир Зеленский лидирует в первом туре президентских выборов, обгоняя действующего президента Порошенко на 12%.
Обновлено в 13:51
Политика

Порошенко считает, что президентские выборы на Украине прошли успешно

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прошла тест на свободное волеизъявление граждан.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Максим Галкин попросил научить его «перестать жрать»

Максим Галкин обратился к фанатам за помощью и попросил научить его «перестать жрать».
Обновлено в 07:49
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Обновлено в 11:57
Политика

Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине

Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы.
Обновлено в 10:57
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Жильцы 500 московских квартир остались без света

Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
Обновлено в 14:16
Футбол

Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:44
Общество

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал итог второго тура выборов президента Украины. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 14:41
Общество

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

Обновлено в 10:16
Происшествия

На севере Москвы эвакуировали мечеть после сообщения об угрозе взрыва

"Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства, добавив, что из здания выведены 30 человек.
Обновлено в 10:10
Политика

Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда

Обновлено в 13:24
Политика

Экс-министр обороны Украины Гриценко не поддерживает Порошенко

Бывший глава украинского Минобороны, кандидат в главы Незалежной Анатолий Гриценко заявил, что во втором туре выборов президента страны ни при каких условиях не будет поддерживать нынешнего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 14:59
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено вчера в 07:48
Политика

Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»

В эфире одного из телеканалов Порошенко унизительно отозвался о своем соперником, назвав его «марионеткой Коломойского».
Обновлено в 14:00
Происшествия

Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге

Обновлено в 11:55
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
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Экономика

Рынок страхования жизни в России показывает устойчивый рост

Российский рынок страхования жизни демонстрирует высокие темпы роста, заявили специалисты Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни.
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Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Михаил Пореченков
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность после роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности».
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