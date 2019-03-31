Политика
Зеленский назвал Пореченкова и Охлобыстина идиотамиГоворит Москва 09:28
Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
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Зеленский прокомментировал «агитационный» ролик от Пореченкова и Охлобыстина
Экспресс газета29 марта в 14:04
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Обновлено в 14:28
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Политика
Полиция даст правовую оценку действиям Ляшко во время голосования
Правоохранители дадут правовую оценку действиям кандидата в президенты Украины Олега Ляшко, который во время голосования продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень Об этом сообщил советник главы МВД Иван Варченко во время брифинга.
Обновлено в 07:09
Хоккей
Николишин рассказал о секрете успеха Овечкина
Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и бронзовый призёр Игр-2002 в составе сборной России Андрей Николишин в беседе с RT высказал мнение о секрете успеха капитана команды из столицы США Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 11:43
Политика
Зеленский не планирует объединяться со старыми политиками
Владимир Зеленский кандидат в президенты Украины заявил о том, что не планирует объединяться ни с кем из «старых» политиков, передает 31 марта TCH.ua.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Политика
Что сделает с Украиной Зеленский-президент
По результатам экзитполов пришедший в политику комик Владимир Зеленский лидирует в первом туре президентских выборов, обгоняя действующего президента Порошенко на 12%.
Обновлено в 13:51
Политика
Порошенко считает, что президентские выборы на Украине прошли успешно
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прошла тест на свободное волеизъявление граждан.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин попросил научить его «перестать жрать»
Максим Галкин обратился к фанатам за помощью и попросил научить его «перестать жрать».
Обновлено в 07:49
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 11:57
Политика
Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине
Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы.
Обновлено в 10:57
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Жильцы 500 московских квартир остались без света
Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
Обновлено в 14:16
Футбол
Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:44
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал итог второго тура выборов президента Украины. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 14:41
Происшествия
На севере Москвы эвакуировали мечеть после сообщения об угрозе взрыва
"Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства, добавив, что из здания выведены 30 человек.
Обновлено в 10:10
Политика
Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма
Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Политика
В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Политика
Экс-министр обороны Украины Гриценко не поддерживает Порошенко
Бывший глава украинского Минобороны, кандидат в главы Незалежной Анатолий Гриценко заявил, что во втором туре выборов президента страны ни при каких условиях не будет поддерживать нынешнего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 14:59
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»
В эфире одного из телеканалов Порошенко унизительно отозвался о своем соперником, назвав его «марионеткой Коломойского».
Обновлено в 14:00
Происшествия
Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Обновлено в 11:55
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Экономика
Рынок страхования жизни в России показывает устойчивый рост
Российский рынок страхования жизни демонстрирует высокие темпы роста, заявили специалисты Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни.
Обновлено в 12:49
Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00