Политика
Зеленский назвал 9 Мая «Днем Благодарения»НТВ 06:49
Избранный президент Украины Владимир Зеленский посетил сегодня могилу своего деда — участника Великой Отечественной войны. По его мнению, в этот день люди должны благодарить своих родных за победу над нацизмом.
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Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов
Московский Комсомолец04:30
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