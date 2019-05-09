Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарностиRT на русском 04:55
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая является Днём благодарности тем, кто одержал победу над нацизмом. Об этом он написал в своём Facebook. Зеленский рассказал, что сегодня он посетил могилу своего деда, прошедшего всю Великую Отечественную войну.
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Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов
Московский Комсомолец04:30
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Политика
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы
"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии
Участника акции «Бессмертный полк» задержала полиция Грузии.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
«Это я уже не очень» : Леонид Агутин ответил поклоннице, раскритиковавшей его за селфи
Одной из поклонниц очень понравился клип с турецкого берега.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт
В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Политика
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина и Трампа в Японии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не планируется.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Обновлено в 03:37
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Путин рассказал о безнаказанности, застилавшей глаза нацистам
Российский лидер подчеркнул, что советский народ смог противостоять фашистскому нападению, хотя безнаказанность и побуждала нацистов к страшным преступлениям.
Обновлено в 04:11
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено 07 мая в 14:51
Космос
На МКС приступили к испытаниям биореактора на водорослях
Биореактор на основе водорослей проходит испытания на МКС, после чего будут сделаны выводы о его пригодности для длительных космических полетов.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Чиновников из Казани обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей
Казанские сотрудники исполкома и депутаты гордумы в мае будут обедать в школьных столовых за 69 рублей в день, пишет URA.ru Такое распоряжение издал мэр Казани Ильсур Метшин.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Стивен Сигал наблюдал за парадом Победы с трибун
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Анны Плетневой сбежала за границу
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева является многодетной мамой и растит троих детей: 16-летнюю Варвару, 13-летнюю Марусю и 10-летнего Кирилла.
Обновлено вчера в 18:00
Игры
В PC-версии Conan Exiles начались бесплатные выходные
Студия Funcom объявила о начале бесплатных выходных в PC-версии Conan Exiles. Скачать игру можно уже сейчас, а завершится акция 12 мая.
Обновлено в 02:53
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 05:06
Хоккей
Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Обновлено в 05:10
Наука
Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами
В ходе совместного исследования британских американских медиков впервые был применен генетически модифицированный бактериофаг против микобактерии, родственницы туберкулезной палочки.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Политика
В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня
Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В США призвали наращивать военное присутствие в Арктике из-за России
Глава Северного командования американских ВС генерал Терренс О'Шонесси призвал США наращивать военный потенциал в Арктике на случай конфликта с российской стороной.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
На Красной площади начался парад Победы
В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:00
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе
Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28