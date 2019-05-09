Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарностиRT на русском 04:55
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая является Днём благодарности тем, кто одержал победу над нацизмом. Об этом он написал в своём Facebook. Зеленский рассказал, что сегодня он посетил могилу своего деда, прошедшего всю Великую Отечественную войну.
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Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов
Московский Комсомолец04:30
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Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
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Политика
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Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
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На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль
Движение автомобилей в районе улицы Коминтерна на северо-востоке Москвы осложнено из-за аварии с участием автобуса.
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Сыновья Екатерины Климовой поучаствовали в мероприятиях ко Дню Победы
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