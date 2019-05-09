Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарностиRT на русском 04:55

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая является Днём благодарности тем, кто одержал победу над нацизмом. Об этом он написал в своём Facebook. Зеленский рассказал, что сегодня он посетил могилу своего деда, прошедшего всю Великую Отечественную войну.
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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Известия10:07

Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов

Московский Комсомолец04:30

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Газета.Ru05:53

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

RT на русском04:55

Зеленский считает 9 мая Днем благодарности

ТАСС04:50

Зеленский назвал 9 мая «днем благодарности»

РБК06:31

Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения»

РИА Новости04:17
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Происшествия

У берегов Реюньона серфер умер из-за нападения акулы

Уточняется, что серфер плавал у берегов коммуны Сен-Лё после полудня. В результате нападения акулы он потерял ногу.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.
Обновлено в 10:59
Происшествия

На Украине в акциях по случаю Дня Победы участвовали 700 тысяч человек

Обновлено в 10:48
Происшествия

В аргентинских депутата и чиновника стреляли неизвестные, один убит

Аргентинский депутат Эктор Оливарес ранен выстрелами недалеко от здания Конгресса в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине

В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:19
Политика

Украинские националисты устроили провокацию на шествии 9 Мая в Киеве

Обновлено в 07:10
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Общество

Гостей приема в Кремле в честь Дня Победы угощали лососем и гребешком

Обновлено в 09:49
Культура

95 лет назад родился Булат Окуджава

Поэт, прозаик, композитор и исполнитель Булат Окуджава родился 9 мая в Москве, вырос на Арбате.
Обновлено в 10:27
Футбол

Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов

Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.
Обновлено в 09:57
Хоккей

Президент IIHF сравнил ЧМ по хоккею с Лигой чемпионов УЕФА

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ждёт неожиданных результатов на стартующем чемпионате мира и считает, что победу в турнире одержит команда, которая продемонстрирует характер и волю к победе.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» и полиции в Киеве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео стычки участников акции "Бессмертный полк" с полицией в Киеве.
Обновлено в 08:49
Авто

Россияне стали реже покупать дизельные автомобили

Обновлено в 00:38
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии

Обновлено в 06:07
Политика

Путин объяснил, зачем проводятся парады в честь Дня Победы

Президент России Владимир Путин заявил, что все парады и шествия в День Победы проводятся в честь победителей и ветеранов, а не с целью кого-то напугать.
Обновлено в 10:43
Политика

В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча

Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Sky: суд на полгода лишил Дэвида Бекхэма водительских прав

Обновлено в 10:57
Общество

Малахова возмутило присутствие бьюти-блогеров на параде Победы

Обновлено в 10:45
Общество

Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Политика

В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция

Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

КНДР провела запуск неопознанных ракет в сторону Японии

Обновлено в 06:59
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Происшествия

На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль

Движение автомобилей в районе улицы Коминтерна на северо-востоке Москвы осложнено из-за аварии с участием автобуса.
Обновлено в 10:16
Транспорт

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Сыновья Екатерины Климовой поучаствовали в мероприятиях ко Дню Победы

Актер Игорь Петренко принял участие в шествии «Бессмертный полк», которое ежегодно организовывается в День Победы в память о воевавших родственниках современных жителей России и других стран постсоветского пространства.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Экс-аналитика разведки США обвиняют в утечке секретных данных

Как говорится в пресс-релизе Минюста США, Хейл работал в Национальном агентстве геопространственной разведки, где незаконно получил и направил в СМИ секретную информацию.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам в колонии

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к реальным срокам в колонии.
Обновлено вчера в 09:25
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Общество

В Москве проходит шествие «Бессмертного полка»

Участники акции «Бессмертный полк» проходят шествием, неся в руках портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:58
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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