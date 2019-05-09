Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодаренияDixiNews 08:22
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил День Победы, празднующийся 9 мая, с Днём благодарения. Такое заявление Зеленский сделал на своей странице в фейсбуке. Шоумен и глава государства рассказал, что съездил на могилу деда Семёна Зеленского в Кривом Роге, чтобы почтить его память.
Читать в источнике
Оценить460
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов
Московский Комсомолец04:30
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество
Исполнилось 95 лет со дня рождения Окуджавы
Советскому поэту-песеннику, композитору, барду и писателю Булату Окуджаве 9 мая 2019 года могло бы исполниться 95 лет.
Обновлено в 12:04
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
Обновлено в 16:56
Политика
На киевском «Бессмертном полку» пронесли портреты Саши Грей и Яроша
Провокаторы с легкостью пронесли портреты порноактрисы Саши Грей и бывшего американского президента Рональда Рейгана на киевскую акцию «Никто не забыт, ничто не забыто», заявил пользователь Facebook Олег Слабоспицький 9 мая на своей странице.
Обновлено в 12:52
Экономика
Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии
Банк Австралии допустил опечатку в миллионах новых банкнот в $50, передает "Би-би-си".
Обновлено в 02:09
Футбол
Sport.es: «Интер» готов купить Ракитича за 50-60 миллионов
«Интер» интересуется полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Киселев прокомментировал смерть Доренко
Обновлено в 15:16
Политика
Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова
Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено в 09:51
Футбол
Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов
Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
Политика
Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона
Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Политика
Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола
Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
Обновлено в 09:21
Общество
Съевший осу кот стал звездой интернета
Животное попыталось полакомиться осой, за что и поплатилось. Проглотив насекомое, кот пострадал от его укуса.
Обновлено в 05:21
Общество
Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Хоккей
Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Шоу-бизнес
Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах
Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Авто
Стало доступно рендерное изображение кабриолета Hyundai Venue
Независимые дизайнеры из X-Tomi Design представили своё видение на то, как бы мог выглядеть кроссовер Hyundai Venue в кузове «кабриолет».
Обновлено в 10:43
Политика
Госдеп отреагировал на приговор двум россиянам в Черногории
Ранее в четверг высший суд Черногории признал двух россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова - виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22