Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарностиНезависимое телевидение Севастополя 05:30

Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Известия10:07

Зеленский назвал 9 мая «днем благодарности»

РБК06:31

Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов

Московский Комсомолец04:30

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

RT на русском04:55

Зеленский считает 9 мая Днем благодарности

ТАСС04:50

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Газета.Ru05:53

Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения»

РИА Новости04:17
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14
Происшествия

С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко

Обновлено в 13:42
Политика

США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций

Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Происшествия

На Украине неизвестные совершили нападение на журналистов

В Волынской области Украины совершено нападение на журналистов местного телеканала «Аверс».
Обновлено в 09:34
Происшествия

Радиостанция «Говорит Москва» подтвердила гибель Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество

Проглотивший осу кот покорил соцсети

В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
Общество

Киселев прокомментировал смерть Доренко

Обновлено в 15:16
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Общество

Коллеги Доренко принесли соболезнования в связи со смертью журналиста

Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала смерть Доренко

Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы

Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Общество

Увеличилась площадь лесного пожара в нацпарке «Заповедное Прибайкалье»

Обновлено в 01:57
Происшествия

Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки

Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Культура

Каким был творческий путь журналиста Сергея Доренко

В Москве сегодня, 9 мая, скончался Сергей Доренко. «Мойка78» решила проследить, каким был творческий путь известного журналиста.
Обновлено в 14:25
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено в 14:25
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В сети появилась аудиозапись переговоров пилотов загоревшегося SSJ 100

Обновлено в 11:34
Общество

«Зла не держу»: Владимир Соловьев высказался о гибели Сергея Доренко

Как рассказал Владимир Рудольфович «КП», зла на коллегу-оппонента он не держит.
Обновлено в 14:20
Политика

Погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко

Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко погиб в ДТП в возрасте 59 лет.
Обновлено в 13:24
Общество

Кононенко назвал трагедией смерть Сергея Доренко

Журналист, публицист Максим Кононенко в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью

Обновлено в 09:03
Политика

Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС после выборов в ЕП

Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС сразу после выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.
Обновлено в 11:56
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика

Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново

Европейский союз не может развиваться в нынешнем виде, поэтому его проще ликвидировать, а взамен создать новое международное объединение.
Обновлено в 10:20
Политика

США обвинили в утечке секретных данных экс-аналитика АНБ

Дэниел Хейл работал аналитиком в Агентстве национальной безопасности (АНБ), а затем в Национальном агентстве геопространственной разведки, где незаконно получал и передавал репортеру секретную информацию.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии

По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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