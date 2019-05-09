Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарностиНезависимое телевидение Севастополя 05:30
Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
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Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов
Московский Комсомолец04:30
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Политика
Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
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С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко
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США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций
Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
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На Украине неизвестные совершили нападение на журналистов
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Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Общество
Проглотивший осу кот покорил соцсети
В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
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Происшествия
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Собчак прокомментировала смерть Доренко
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Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
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Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
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Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Культура
Каким был творческий путь журналиста Сергея Доренко
В Москве сегодня, 9 мая, скончался Сергей Доренко. «Мойка78» решила проследить, каким был творческий путь известного журналиста.
Обновлено в 14:25
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено в 14:25
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
«Зла не держу»: Владимир Соловьев высказался о гибели Сергея Доренко
Как рассказал Владимир Рудольфович «КП», зла на коллегу-оппонента он не держит.
Обновлено в 14:20
Политика
Погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко
Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко погиб в ДТП в возрасте 59 лет.
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Журналист, публицист Максим Кононенко в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью
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Политика
Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС после выборов в ЕП
Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС сразу после выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.
Обновлено в 11:56
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика
Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново
Европейский союз не может развиваться в нынешнем виде, поэтому его проще ликвидировать, а взамен создать новое международное объединение.
Обновлено в 10:20
Политика
США обвинили в утечке секретных данных экс-аналитика АНБ
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Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
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Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
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