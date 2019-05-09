Политика
Зеленский призвал украинцев быть благодарными ветеранамiReactor 04:37
Зеленский обратил внимание на то, что горе войны коснулось каждой украинской семьи без исключения, а общий вклад в Победу украинцев огромный. Избранный президент Украины заявил, что ветеранов и погибших надо чтить и помнить. В России сегодня, 9 мая, празднуется День Победы.
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Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов
Московский Комсомолец04:30
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