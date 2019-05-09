Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодаренияАМИТЕЛ 06:53

Избранный президент Украины поблагодарил борцов с фашизмом Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала "112 Украина" назвал 9 мая украинским Днем благодарения, сообщает gazeta.ru. Он аргументировал такое суждение тем, что в этот день украинцы выражают благодарность своим ветеранам.
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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

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Зеленский назвал 9 мая «днем благодарности»

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Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов

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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:05, Ашберн
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