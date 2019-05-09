Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодаренияАМИТЕЛ 06:53
Избранный президент Украины поблагодарил борцов с фашизмом Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала "112 Украина" назвал 9 мая украинским Днем благодарения, сообщает gazeta.ru. Он аргументировал такое суждение тем, что в этот день украинцы выражают благодарность своим ветеранам.
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Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов
Московский Комсомолец04:30
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