Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодаренияГазета.Ru 05:53

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина". Он пояснил, что речь идет о выражении благодарности ветеранам.
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Зеленский назвал 9 мая «днем благодарности»

РБК06:31

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Газета.Ru05:53

Зеленский встретил День Победы на могиле деда

News.ru04:28

Зеленский считает 9 мая Днем благодарности

ТАСС04:50

Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов

Московский Комсомолец04:30

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

RT на русском04:55

Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения»

РИА Новости04:17
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Общество

Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве

Обновлено в 06:39
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Российские зрители выбрали любимые фильмы о войне

Обновлено вчера в 13:18
Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В России проживает 75 495 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сказано на сайте Министерства труда.
Обновлено в 01:57
Политика

Лукашенко назвал причину своего отсутствия на параде Победы в Москве

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он отсутствовал на параде в Москве по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, потому что не мог пропустить торжественные мероприятия в Минске.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью

Обновлено в 09:03
Политика

В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы

Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
Обновлено в 02:23
Происшествия

Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам

Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 06:06
Авто

Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3

Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Путин оценил прошедший в Москве парад Победы

Обновлено в 09:23
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.
Обновлено в 09:31
Общество

МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер

Обновлено в 05:50
Политика

Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы

Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:28
Гаджеты

Первые фото iPhone XI и iPhone XI Max появились в Сети

В Сети появились первые снимки одиннадцатой модели смартфона от Apple — iPhone XI и iPhone XI Max. Рендеры представлены в прозрачных чехлах.
Обновлено в 08:39
Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Политика

Помощник Путина предсказал ослабление рубля

Решение США повысить пошлины на товары из Китая ослабит рубль.
Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Названо место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Обновлено в 07:14
Политика

Экс-президент Польши предложил пересоздать Евросоюз

В варианте, который предлагает экс-лидер Польши, все потенциальные участники Евросоюза должны будут снова подать заявку на членство.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Никита Пресняков обрадован результатами МРТ

Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату

В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Политика

Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы

По Красной площади проехали два таких автомобиля: с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым, которые командуют и принимают парад.
Обновлено в 03:13
Недвижимость

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Общество

Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы

Обновлено в 05:26
Политика

Лукашевич призвал ОБСЕ подготовить доклад о национализме на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал специальную мониторинговую миссию (СММ) организации подготовить тематический доклад о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии на Украине.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии

Обновлено в 06:07
Происшествия

В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек

Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
Обновлено в 04:32
Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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