Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодаренияГазета.Ru 05:53
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина". Он пояснил, что речь идет о выражении благодарности ветеранам.
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Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов
Московский Комсомолец04:30
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