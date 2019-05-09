Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодаренияГазета.Ru 05:53

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина". Он пояснил, что речь идет о выражении благодарности ветеранам.
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Избранный президент Украины Зеленский считает 9 мая Днем благодарности

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