Политика

Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения»РИА Новости 04:17

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на День Победы поехал на могилу своего деда и призвал быть благодарными ветеранам каждый день.
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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Известия10:07

Зеленский назвал 9 мая «днем благодарности»

РБК06:31

Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения»

РИА Новости04:17

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

RT на русском04:55

Зеленский считает 9 мая Днем благодарности

ТАСС04:50

Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов

Московский Комсомолец04:30

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Газета.Ru05:53
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Происшествия

На Украине возбуждено 5 уголовных дел из-за георгиевских ленточек

Речь идёт о статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов».
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДР

Обновлено в 04:17
Футбол

Кевин Гамейро: «Гол на выезде может сыграть важную роль»

Напомним, в первом матче лондонский клуб победил на своем поле со счетом 3:1.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Подмосковье на Новорижском шоссе столкнулись около десяти машин

Обновлено в 12:19
Авто

Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей

Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Общество

На Москву обрушился сильный дождь с градом

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

Обновлено в 05:35
Происшествия

Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве

Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки в колонии общего режима

Один день в изоляторе считается за полтора, поэтому 10,5 месяцев из полутора года Кокорин отсидел, осталось 7,5. Мамаеву – чуть меньше.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПД

Москва с пониманием относится к решению властей Ирана частично приостановить выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, говорится в комментарии МИД России.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Политика

Европа отвергла ультиматум Ирана по ядерной сделке

Великобритания, Германия и Франция призвали Иран продолжать выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»

«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Обновлено в 03:03
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.
Обновлено в 06:32
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Политика

В Киеве началось шествие Бессмертного полка

В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Общество

Ливень с градом обрушился на Екатеринбург в День Победы

9 мая на Екатеринбург обрушился ливень с градом, заставив празднующих горожан искать укрытие, пишет Ура.ру.
Обновлено в 12:05
Здоровье

Названы первые симптомы появления опухоли мозга

Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Наука

Учёные рассказали, как негативные эмоции влияют на жизнь пожилых людей

Обновлено в 10:53
Политика

Лидер правых сил Венгрии заговорил об автономии во время визита в Закарпатье

В ходе своего визита, Шнайдер отметил, что в долгосрочной перспективе «хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию», так как это позволит решать важные вопросы на месте, а не ждать, когда придет очередное решение с Киева.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек

Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии

По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Футбол

«Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодёжного первенства

В матче 28-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал «Урал» из Екатеринбурга.
Обновлено в 12:49
Футбол

«Реал» может перевести Бэйла в дубль

Обновлено в 12:32
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Бекхэм был на полгода лишен водительских прав

Обновлено в 10:41
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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