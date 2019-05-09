Политика
Зеленский назвал 9 Мая днём благодарностиLife.ru 05:16
Избранный президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу своего деда, который был участником Великой Отечественной войны, и назвал 9 Мая днём благодарности.
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Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов
Московский Комсомолец04:30
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
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Происшествия
В ресторане на юге Швеции произошел взрыв
Обновлено в 22:25
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ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба
Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
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Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
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Космос
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Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100
Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 11:42
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
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Политика
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Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
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Происшествия
Суд признал виновными Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Россия ответила на территориальные претензии Эстонии
В российском представительстве отметили, что вопрос о территориальных претензиях «некоторые эстонские политики затрагивают регулярно».
Обновлено в 15:11
Политика
В Казахстане заблокировали соцсети и сайты ряда СМИ
Уточняется, что доступ закрыт к Facebook, Instagram, Telegram и YouTube, при этом «ВКонтакте» продолжает работать.
Обновлено в 07:13
Политика
США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций
Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Общество
В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»
В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено в 22:38
Транспорт
Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено
Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено в 14:17
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено в 17:47
Здоровье
Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения
Диетологи назвали базовый набор продуктов, которые необходимо иметь в холодильнике для похудения.
Обновлено в 21:25
Происшествия
Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии
По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
Обновлено в 18:27
Происшествия
У берегов японского Кюсю произошло второе мощное землетрясение за час
Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 в течение часа произошло у берегов японского острова Кюсю, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 20:27
Армия и оружие
WSJ рассказал о секретной ракете США
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Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено в 21:58
Общество
Камчатский гороскоп, 10 - 12 мая
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: Пятница отлично подходит для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач.
Обновлено в 17:16
Футбол
Матч Кубка Либертадорес закончился массовой дракой
Встреча закончилась массовой дракой, по итогам которой главный судья Вилтон Сампайо показал две прямые красные карточки.
Обновлено в 22:27
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52