Политика

Зеленский назвал 9 Мая днём благодарностиLife.ru 05:16

Избранный президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу своего деда, который был участником Великой Отечественной войны, и назвал 9 Мая днём благодарности.
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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Известия10:07

Зеленский назвал 9 мая «днем благодарности»

РБК06:31

Зеленский встретил День Победы на могиле деда

News.ru04:28

Зеленский назвал 9 Мая днём благодарности

Life.ru05:16

Зеленский считает 9 мая Днем благодарности

ТАСС04:50

Зеленский призвал быть благодарными ветеранам, защитившим Украину от нацистов

Московский Комсомолец04:30

Зеленский потребовал не приватизировать итоги Второй мировой войны

URA.Ru05:50
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

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Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В ресторане на юге Швеции произошел взрыв

Обновлено в 22:25
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба

Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 21:44
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Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Политика

СМИ: между Филаретом и главой «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

Обновлено в 19:32
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Происшествия

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Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 11:42
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Политика

Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
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Стриптиз и пилотка: жена экс-депутата поздравила с Днем Победы

Обновлено в 20:43
Происшествия

Суд признал виновными Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 07:39
Политика

Россия ответила на территориальные претензии Эстонии

В российском представительстве отметили, что вопрос о территориальных претензиях «некоторые эстонские политики затрагивают регулярно».
Обновлено в 15:11
Политика

В Казахстане заблокировали соцсети и сайты ряда СМИ

Уточняется, что доступ закрыт к Facebook, Instagram, Telegram и YouTube, при этом «ВКонтакте» продолжает работать.
Обновлено в 07:13
Политика

США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций

Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
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Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
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В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»

В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено в 22:38
Транспорт

Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено

Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено в 14:17
Футбол

Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)

В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено в 17:47
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Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения

Диетологи назвали базовый набор продуктов, которые необходимо иметь в холодильнике для похудения.
Обновлено в 21:25
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии

По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
Обновлено в 18:27
Происшествия

У берегов японского Кюсю произошло второе мощное землетрясение за час

Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 в течение часа произошло у берегов японского острова Кюсю, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 20:27
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На президента Филиппин во время выступления заполз огромный таракан

Обновлено в 23:29
Армия и оружие

WSJ рассказал о секретной ракете США

Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов.
Обновлено в 08:42
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено в 21:58
Общество

Камчатский гороскоп, 10 - 12 мая

Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: Пятница отлично подходит для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач.
Обновлено в 17:16
Футбол

Матч Кубка Либертадорес закончился массовой дракой

Встреча закончилась массовой дракой, по итогам которой главный судья Вилтон Сампайо показал две прямые красные карточки.
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Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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