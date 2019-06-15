Политика

Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областейNews.ru 06:38

Глава Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областей. Согласно документам, опубликованным на официальном сайте президента, врио руководителя Одесской областной госадминистрации стала Светлана Шаталова, Полтавской ОГА — Олег Пругло.
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Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

РБК07:53

Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

News.ru06:38

Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областей

ТАСС06:11

Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Говорит Москва06:21

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

РИА Новости06:19

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Газета.Ru06:31

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Московский Комсомолец05:25
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