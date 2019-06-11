Зеленский назначил временных глав 12 областных администрацийРИА Новости 10:02

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.

Происшествия С сайта МВД удалили новости о деле Голунова С сайта управления ГУ МВД по Москве удалили новость от 7 июня о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» в деле Голунова «Сегодня многие (кто изучал дело Ивана Голунова) склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — сказал РБК собеседник в силовых структурах и подтвердил второй источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).

Наука Состав нефти исследовали с помощью растворения в воде Авторы работы доказали, что при повышении температуры и давления получить водный раствор нефти возможно, и провели анализ ее состава.

Политика Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.

Происшествия Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.

Общество Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.

Игры «Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.

Гаджеты Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.

Политика Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.

Футбол Черышев обратился к болельщикам перед матчем с Кипром Полузащитник сборной России Денис Черышев призвал болельщиков поддержать национальную команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с Кипром.

Армия и оружие Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустили на воду в Зеленодольске В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия». Это уже восьмой фрегат проекта «Буян-М», передает ОТР.

Авто Новый Kia Seltos – сколько он будет стоить Для расчета ориентировочной стоимости Seltos возьмем прайс-листы других моделей Kia и Hyundai, которые делят одну платформу — кроссоверов Sportage и Tucson стоимостью от 1 389 900 и 1 499 000 рублей соответственно.

Политика Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины.

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

Общество Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети» «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.

Политика Зеленский отменил часть указов Порошенко Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.