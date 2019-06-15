Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областейРИА Новости 06:19
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Здоровье
В Приморье прошел благотворительный аукцион в поддержку онкобольных детей
На благотворительном мероприятии, проходившем в пятницу в формате аукциона, были представлены 17 картин, нарисованных маленькими пациентами детского онкогематологического центра Приморского края.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.
Обновлено в 06:00
Общество
Памятник военным врачам открыли в Москве
Церемония открытия памятника военным врачам состоялась в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве.
Обновлено в 06:02
Экономика
ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты
"Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".
Обновлено в 05:33
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Выпавшие из окна еноты повредили иномарку в центре Петербурга
В субботу, 15 июня, в центре Петербурга выпали из окна три енота.
Обновлено в 07:12
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
В субботу, 15 июня, техника начала покидать стройплощадку.
Обновлено в 08:02
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Общество
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Обновлено в 08:30
Авто
Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России
Обновлено в 04:00
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Политика
Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе
В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Утка спровоцировала ДТП на Пулковском шоссе
Утки в результате аварии не пострадали, а свидетели происшествия помогли им пробраться в парк Пулковской обсерватории.
Обновлено в 08:25
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Футбол
Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)
В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге
Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей
Сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото, где она запечатлена вместе с певицей.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Игры
В студии CD Projekt Red рассказали о «Ведьмаке 3.5»
Обновлено в 04:38