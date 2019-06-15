Политика

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областейРИА Новости 06:19

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

РБК07:53

Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

News.ru06:38

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Московский Комсомолец05:25

Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Говорит Москва06:21

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

РИА Новости06:19

Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областей

ТАСС06:11

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Газета.Ru06:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Происшествия

Унизивший россиян звезда «Универа» задержан в центре Москвы

Обновлено в 07:25
Здоровье

В Приморье прошел благотворительный аукцион в поддержку онкобольных детей

На благотворительном мероприятии, проходившем в пятницу в формате аукциона, были представлены 17 картин, нарисованных маленькими пациентами детского онкогематологического центра Приморского края.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.
Обновлено в 06:00
Общество

Памятник военным врачам открыли в Москве

Церемония открытия памятника военным врачам состоялась в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве.
Обновлено в 06:02
Экономика

ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

"Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".
Обновлено в 05:33
Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала подросшую дочь

Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Выпавшие из окна еноты повредили иномарку в центре Петербурга

В субботу, 15 июня, в центре Петербурга выпали из окна три енота.
Обновлено в 07:12
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

В субботу, 15 июня, техника начала покидать стройплощадку.
Обновлено в 08:02
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Общество

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Обновлено в 08:30
Авто

Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России

Обновлено в 04:00
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Политика

Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Утка спровоцировала ДТП на Пулковском шоссе

Утки в результате аварии не пострадали, а свидетели происшествия помогли им пробраться в парк Пулковской обсерватории.
Обновлено в 08:25
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Футбол

Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)

В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

«Это издевательство»: Татьяну Терешину осудили за двойное имя сына

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей

Сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото, где она запечатлена вместе с певицей.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий

В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Игры

В студии CD Projekt Red рассказали о «Ведьмаке 3.5»

Обновлено в 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное