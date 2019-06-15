Политика

Зеленский назначил временных глав Полтавской и Одесской областейАргументы и Факты 07:08

Исполняющими обязанности глав регионов стали заместители бывших губернаторов Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении временных руководителей Одесской и Полтавской областей, передает ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

РИА Новости06:19

Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

News.ru06:38

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Газета.Ru06:31

Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Говорит Москва06:21

Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

РБК07:53

Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областей

ТАСС06:11

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Московский Комсомолец05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Общество

В Петербурге обустроят новые общественные пространства

Еще одно общественное пространство на Петроградской стороне появится на набережной Карповки напротив Ботанического сада.
Обновлено в 09:22
Происшествия

МАК обнародовал отчет о катастрофе «Суперджета» в Шереметьево

Обновлено вчера в 08:08
Политика

МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России

Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова подозревается в убийстве матери

Младший сын бывшего игрока сборной России по хоккею рассказал о том, что его брат готовил ритуальное убийство семьи.
Обновлено вчера в 03:58
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста

Обновлено в 11:08
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку

Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

Два взрыва прогремели в столице Сомали

Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Футбол

Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами".
Обновлено в 08:18
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве

Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30
Политика

Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

Пассажирский лайнер «Боинг 737-800» авиакомпании S7, летевший в Краснодар из Москвы, не смог сесть с первого раза.
Обновлено в 04:26
Авто

Почему дорожают автомобили с пробегом

Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Происшествия

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07
Музыка

Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»

Обновлено в 08:03
Политика

Россия и Белоруссия почти согласовали подходы к интеграции

Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы углубленной интеграции двух стран, заявил министр экономического развития Максим Орешкин по итогам встречи в Москве с белорусским министром экономики Дмитрием Крутым.
Обновлено в 10:39
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

Обновлено в 10:13
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

"Будут пересмотрены и аннулируются решения КС", - сообщил Поалелунжь, перечислив эти постановления, среди которых решения от 8 июня о нелегитимности парламента, о незаконности утверждения парламентариями правительства Майи Санду и итогов выборов председателя законодательного органа Зинаиды Гречаный.
Обновлено в 10:11
Политика

Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Массовая авария остановила движение на МКАД

По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Политика

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

Обновлено в 10:28
Происшествия

Появилось видео задержания трех участников драки под Пензой

Обновлено в 05:43
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Космос

В ДВФУ создают самоуничтожающийся кубсат с солнечным парусом

Обновлено вчера в 04:15
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа

Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Трамп поведал об НЛО и обвале рынка

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное