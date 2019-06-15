Политика
Зеленский назначил временных глав Полтавской и Одесской областейАргументы и Факты 07:08
Исполняющими обязанности глав регионов стали заместители бывших губернаторов Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении временных руководителей Одесской и Полтавской областей, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Общество
В Петербурге обустроят новые общественные пространства
Еще одно общественное пространство на Петроградской стороне появится на набережной Карповки напротив Ботанического сада.
Обновлено в 09:22
Происшествия
МАК обнародовал отчет о катастрофе «Суперджета» в Шереметьево
Обновлено вчера в 08:08
Политика
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова подозревается в убийстве матери
Младший сын бывшего игрока сборной России по хоккею рассказал о том, что его брат готовил ритуальное убийство семьи.
Обновлено вчера в 03:58
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста
Обновлено в 11:08
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Два взрыва прогремели в столице Сомали
Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Футбол
Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами".
Обновлено в 08:18
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве
Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
Пассажирский лайнер «Боинг 737-800» авиакомпании S7, летевший в Краснодар из Москвы, не смог сесть с первого раза.
Обновлено в 04:26
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Происшествия
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07
Музыка
Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»
Обновлено в 08:03
Политика
Россия и Белоруссия почти согласовали подходы к интеграции
Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы углубленной интеграции двух стран, заявил министр экономического развития Максим Орешкин по итогам встречи в Москве с белорусским министром экономики Дмитрием Крутым.
Обновлено в 10:39
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Обновлено в 10:13
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
"Будут пересмотрены и аннулируются решения КС", - сообщил Поалелунжь, перечислив эти постановления, среди которых решения от 8 июня о нелегитимности парламента, о незаконности утверждения парламентариями правительства Майи Санду и итогов выборов председателя законодательного органа Зинаиды Гречаный.
Обновлено в 10:11
Политика
Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Массовая авария остановила движение на МКАД
По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Космос
В ДВФУ создают самоуничтожающийся кубсат с солнечным парусом
Обновлено вчера в 04:15
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа
Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12