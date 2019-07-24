Политика
Зеленский назначил своим советником бывшего советника ПорошенкоНакануне.Ru 04:42
Украинский президент Владимир Зеленский уволил с должности советника главы государства Руслана Демченко и снова назначил его на эту же должность. Указы об этом обнародованы на его официальном сайте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский назначил своим советником политика, работающего с Порошенко, Ющенко и Кучмой
Комсомольская правда06:19
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Экономика
«Трезвая Россия» подсчитала ущерб от теневой торговли алкоголем
Общие экономические потери России от теневого оборота заведений по розливу алкоголя ежегодно составляют свыше 3 трлн рублей, об этом сообщили в федеральном проекте «Трезвая Россия».
Обновлено в 02:42
Гаджеты
Умный экран Google Nest Hub Max появится в продаже 9 сентября
Умный домашний экран Google Nest Hub Max, который был впервые продемонстрирован на конференции Google I/O 2019, появится в продаже 9 сентября.
Обновлено в 06:36
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Москве задержан Алексей Навальный
По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Политика
Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяца
В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 07:39
Игры
В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа
Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.
Обновлено в 03:57
Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Экономика
Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья
Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Депутаты разрешили использовать геолокацию для поиска пропавших детей
Госдума во в тором чтении приняла законопроект об упрощении доступа полицейских к данным о геолокации мобильных телефонов пропавших детей.
Обновлено вчера в 08:42
Авто
В России выросли цены на кроссовер Hyundai Tucson
В комплектации Dynamic цены на авто выросли до 1 969 000 рублей.
Обновлено в 05:43
Политика
Госбюро расследований Украины повторно вызвало Порошенко на допрос
Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба анонсировал вызов бывшего лидера страны на допрос по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузница на Рыбальском".
Обновлено 22 июля в 10:42
Общество
Онищенко объяснил, почему продавать алкоголь с 21 года правильно
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко не поддерживает тех, кто против законопроекта, запрещающего продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года.
Обновлено в 07:20
Авто
Китайцы начали поставлять в Россию подержанные автомобили
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:53
Происшествия
Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек
35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Россия ответила на обвинения ФБР
Россия отвергает все обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Гаджеты
У новых iPhone не будет разъема USB Type-C
Напомним, презентация новых iPhone должна состоятся в сентябре.
Обновлено в 05:13
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Спорт
Пеллегрини взяла золото ЧМ на дистанции 200 м вольным стилем
Обновлено в 07:35
Экономика
Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло
Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
Обновлено в 06:30
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Обновлено вчера в 12:01
Авто
Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в России
В топ-10 иномарок зарубежной сборки в России попали: Honda (746 тыс. ед.), Daewoo (725 тыс. ед.), Mercedes-Benz (664 тыс. ед.), Audi (604 тыс. ед.) и Mazda (589 тыс. ед.).
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
Самолеты Военно-воздушных сил России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи, утверждает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил республики 23 июля.
Обновлено 22 июля в 22:39