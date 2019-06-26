Зеленский назначил своего постпреда в КрымуРБК 07:16

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму. Соответствующий указ от 25 июня опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

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