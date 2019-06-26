Политика

Зеленский назначил своего постпреда в КрымуРБК 07:16

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму. Соответствующий указ от 25 июня опубликован на официальном сайте украинского лидера.
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Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

РБК07:16

Зеленский назначил своего представителя в Крыму

Аргументы неделi. Крым07:11

Зеленский назначил «постпреда президента Украины» в Крыму

ТАСС06:07

Зеленский назначил своего «постпреда в Крыму»

РИА Новости Крым06:31

Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму

Известия06:26

Зеленский назначил «постпреда президента Украины» в Крыму

RT на русском06:34

Зеленский назначил своего «представителя» в Крыму

Rambler News Service04:57
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Авто

Представлен кроссовер Kia Xceed

Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).
Обновлено в 09:23
Происшествия

МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя

Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Экономика

В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:41
Экономика

Власти Казахстана погасят долги ряда граждан

Власти Казахстана погасят таким заёмщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около $800).
Обновлено в 11:06
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Общество

Ученые предсказали гибель людей от адской жары

Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Футбол

Стадионом для ФК «Чайка» станет «Ростов-Арена»

Стадион «Олимп-2» сильно перегружен, на нем будут тренироваться слишком много команд, поэтому проводить на нем матчи не представляется возможным.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД

НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:50
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:33
Наука

Обезьяны начали пользоваться каменными орудиями труда 3 тыс. лет назад

Животные разбивали камнями орехи и фрукты. За 3 тыс. лет каменные орудия у обезьянок постоянно менялись.
Обновлено в 08:12
Общество

Перед пуском «Меркурия» поставщики-«нелегалы» уходят из торговых сетей

Некоторые поставщики продуктов уходят из торговых сетей накануне введения с 1 июля обязательной электронной ветсертификации молочных продуктов в системе "Меркурий", сообщили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 10:17
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Политика

ГБР Украины ведет уже восемь уголовных дел против Порошенко

Накануне стало известно, что ГБР Украины отказалось возбуждать уголовное дело против Портнова по запросу адвоката Порошенко.
Обновлено в 11:47
Политика

Делегации шести стран покинут сессию ПАСЕ после восстановления России

Представители Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши покинут летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:43
Политика

Беглов отказался от подписей, собранных в Выборгском районе Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Кайли Миноуг отсудила у Кайли Дженнер косметический бренд

Две тезки схлестнулись в нешуточной битве. И Дженнер, и Миноуг задумали почти одновременно запустить бренды и назвать их Kylie.
Обновлено в 09:30
Театры

Во МХАТе отреагировали на обвинения группы артистов

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Дорониной возможность влиять на художественную политику театра.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства

«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено в 12:00
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Опубликованы страшные показания сестер Хачатурян

Обновлено в 10:31
Политика

В России могут запретить ввоз грузинского вина

Напомним, Россия уже запрещала ввоз грузинского вина и минеральной воды в конце 2000 – начале 2010-х годов.
Обновлено в 07:24
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Гаджеты

Представлены бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro

Обновлено в 06:06
Авто

Москва стала лидером по зарегистрированным автомобилям

На втором месте находится Санкт-Петербург, где зарегистрированы 1,75 млн автомобилей.
Обновлено в 10:05
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Гаджеты

В Intel придумали, как противостоять успехам AMD

В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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