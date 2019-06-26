Политика
Зеленский назначил своего постпреда в КрымуРБК 07:16
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму. Соответствующий указ от 25 июня опубликован на официальном сайте украинского лидера.
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Политика
В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков
МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Авто
Представлен кроссовер Kia Xceed
Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).
Обновлено в 09:23
Происшествия
МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя
Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Экономика
В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС
С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:41
Экономика
Власти Казахстана погасят долги ряда граждан
Власти Казахстана погасят таким заёмщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около $800).
Обновлено в 11:06
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Общество
Ученые предсказали гибель людей от адской жары
Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Футбол
Стадионом для ФК «Чайка» станет «Ростов-Арена»
Стадион «Олимп-2» сильно перегружен, на нем будут тренироваться слишком много команд, поэтому проводить на нем матчи не представляется возможным.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД
НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:50
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:33
Наука
Обезьяны начали пользоваться каменными орудиями труда 3 тыс. лет назад
Животные разбивали камнями орехи и фрукты. За 3 тыс. лет каменные орудия у обезьянок постоянно менялись.
Обновлено в 08:12
Общество
Перед пуском «Меркурия» поставщики-«нелегалы» уходят из торговых сетей
Некоторые поставщики продуктов уходят из торговых сетей накануне введения с 1 июля обязательной электронной ветсертификации молочных продуктов в системе "Меркурий", сообщили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 10:17
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Политика
ГБР Украины ведет уже восемь уголовных дел против Порошенко
Накануне стало известно, что ГБР Украины отказалось возбуждать уголовное дело против Портнова по запросу адвоката Порошенко.
Обновлено в 11:47
Политика
Делегации шести стран покинут сессию ПАСЕ после восстановления России
Представители Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши покинут летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:43
Политика
Беглов отказался от подписей, собранных в Выборгском районе Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Кайли Миноуг отсудила у Кайли Дженнер косметический бренд
Две тезки схлестнулись в нешуточной битве. И Дженнер, и Миноуг задумали почти одновременно запустить бренды и назвать их Kylie.
Обновлено в 09:30
Театры
Во МХАТе отреагировали на обвинения группы артистов
Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Дорониной возможность влиять на художественную политику театра.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства
«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено в 12:00
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Опубликованы страшные показания сестер Хачатурян
Обновлено в 10:31
Политика
В России могут запретить ввоз грузинского вина
Напомним, Россия уже запрещала ввоз грузинского вина и минеральной воды в конце 2000 – начале 2010-х годов.
Обновлено в 07:24
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro
Обновлено в 06:06
Авто
Москва стала лидером по зарегистрированным автомобилям
На втором месте находится Санкт-Петербург, где зарегистрированы 1,75 млн автомобилей.
Обновлено в 10:05
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21