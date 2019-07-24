Политика
Зеленский назначил советника из команды ПорошенкоИзвестия 05:25
Демченко исполнял обязанности советника президента Украины Петра Порошенко с 2014 по 2019 год. Зеленский после прихода к власти снял его с этой должности. 23 июля Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
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Зеленский назначил своим советником политика, работающего с Порошенко, Ющенко и Кучмой
Комсомольская правда06:19
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Гаджеты
В iPhone 11 будет новый процессор, но не будет разъёма USB Type-C
ИА «Ореанда-Новости» В iPhone 11 будет установлен новый процессор, однако он не будет оборудован разъёмом USB Type-C.
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Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество
Россияне оценили меры господдержки рождаемости
27% респондентов уверены, что меры по стимулированию рождаемости окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране.
Обновлено в 07:06
Футбол
Трое футболистов «Тоттенхэма» сыграли против команды из 100 детей
Трое футболистов «Тоттенхэма» провели матча против команды из 100 детей.
Обновлено в 09:17
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ
РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Российский актер Дмитрий Певцов поздравил в Инстаграме свою супругу Ольгу Дроздову с Днем Ангела и написал, что скоро она сменит фамилию.
Обновлено в 06:23
Политика
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов
Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных, говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.
Обновлено в 09:23
Политика
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Энергетика
«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»
Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына
В честь праздника Дарья опубликовала фотографию со всеми членами своей дружной семьи и написала сыну теплые пожелания.
Обновлено вчера в 15:15
Общество
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Политика
Слухи о смерти Эрдогана опровергли
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО
В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Алексея Навального задержали у его дома в Москве
Утром в среду, 24 июля, оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 02:56
Политика
Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
69 человек пострадали в ДТП с двумя школьными автобусами в Канаде
Серьезных травм никто не получил, но у детей зафиксировали ушибы и ссадины. Всего в больницу доставлены 69 человек.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58