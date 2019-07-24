Демченко исполнял обязанности советника президента Украины Петра Порошенко с 2014 по 2019 год. Зеленский после прихода к власти снял его с этой должности. 23 июля Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Политика В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

Гаджеты В iPhone 11 будет новый процессор, но не будет разъёма USB Type-C ИА «Ореанда-Новости» В iPhone 11 будет установлен новый процессор, однако он не будет оборудован разъёмом USB Type-C.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Общество Россияне оценили меры господдержки рождаемости 27% респондентов уверены, что меры по стимулированию рождаемости окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране.

Общество «Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер после боя Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.

Политика Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии Российский актер Дмитрий Певцов поздравил в Инстаграме свою супругу Ольгу Дроздову с Днем Ангела и написал, что скоро она сменит фамилию.

Политика В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных, говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

Политика Вакарчук выступил перед российскими олигархами Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.

Общество Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Кино Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.

Энергетика «Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы» Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына В честь праздника Дарья опубликовала фотографию со всеми членами своей дружной семьи и написала сыну теплые пожелания.

Политика Слухи о смерти Эрдогана опровергли Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.

Армия и оружие На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.

Происшествия Алексея Навального задержали у его дома в Москве Утром в среду, 24 июля, оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Instagram.

Политика Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Происшествия 69 человек пострадали в ДТП с двумя школьными автобусами в Канаде Серьезных травм никто не получил, но у детей зафиксировали ушибы и ссадины. Всего в больницу доставлены 69 человек.