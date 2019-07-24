Политика

Зеленский назначил советника из команды ПорошенкоИзвестия 05:25

Демченко исполнял обязанности советника президента Украины Петра Порошенко с 2014 по 2019 год. Зеленский после прихода к власти снял его с этой должности. 23 июля Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
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Зеленский назначил своим советником политика, работающего с Порошенко, Ющенко и Кучмой

Комсомольская правда06:19

Зеленский назначил советника из команды Порошенко

Известия05:25

Советником Зеленского стал дипломат, работавший при четырёх президентах

News.ru03:36

Зеленский переназначил бывшего советника Порошенко

Lenta.ru04:32

Зеленский переназначил советника из команды Порошенко

РБК03:26

Зеленский назначил работавшего с Кучмой и Ющенко советника

RT на русском03:19

Зеленский назначил своим советником дипломата, работавшего с Кучмой, Ющенко и Порошенко

ТАСС02:41
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Гаджеты

В iPhone 11 будет новый процессор, но не будет разъёма USB Type-C

ИА «Ореанда-Новости» В iPhone 11 будет установлен новый процессор, однако он не будет оборудован разъёмом USB Type-C.
Обновлено в 03:07
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество

Россияне оценили меры господдержки рождаемости

27% респондентов уверены, что меры по стимулированию рождаемости окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране.
Обновлено в 07:06
Политика

В Малайзии раскрыли неожиданные факты о расследовании по MH17

Обновлено в 07:39
Футбол

Трое футболистов «Тоттенхэма» сыграли против команды из 100 детей

Трое футболистов «Тоттенхэма» провели матча против команды из 100 детей.
Обновлено в 09:17
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ

РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии

Российский актер Дмитрий Певцов поздравил в Инстаграме свою супругу Ольгу Дроздову с Днем Ангела и написал, что скоро она сменит фамилию.
Обновлено в 06:23
Политика

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных, говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.
Обновлено в 09:23
Политика

Вакарчук выступил перед российскими олигархами

Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»

Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Энергетика

«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»

Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына

В честь праздника Дарья опубликовала фотографию со всеми членами своей дружной семьи и написала сыну теплые пожелания.
Обновлено вчера в 15:15
Общество

Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Политика

Слухи о смерти Эрдогана опровергли

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО

В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Алексея Навального задержали у его дома в Москве

Утром в среду, 24 июля, оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 02:56
Политика

Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Футбол

РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

Обновлено вчера в 14:06
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

69 человек пострадали в ДТП с двумя школьными автобусами в Канаде

Серьезных травм никто не получил, но у детей зафиксировали ушибы и ссадины. Всего в больницу доставлены 69 человек.
Обновлено вчера в 19:29
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани

Обновлено в 08:16
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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