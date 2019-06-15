Политика
Зеленский назначил новых губернаторов Полтавской и Одесской областейLife.ru 07:39
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций. Должность врио Полтавской областной госадминистрации занял Олег Плугал, аналогичную должность в Одесской области заняла Светлана Шаталова.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:15, Вашингтон
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