Политика

Зеленский назначил новых губернаторов Полтавской и Одесской областейLife.ru 07:39

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций. Должность врио Полтавской областной госадминистрации занял Олег Плугал, аналогичную должность в Одесской области заняла Светлана Шаталова.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Говорит Москва06:21

Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

News.ru06:38

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Газета.Ru06:31

Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

РБК07:53

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

РИА Новости06:19

Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областей

ТАСС06:11

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Московский Комсомолец05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:15, Вашингтон
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал ЧП с дебоширом на рейсе Барселона — Москва

Обновлено в 12:39
Интернет

Смартфоны OnePlus массово раскрывали данные пользователей чужакам

У смартфонов OnePlus была раскрыта масштабная уязвимость в системе безопасности, затронувшая множество пользователей.
Обновлено в 11:10
Хоккей

Губернатор Миссури объявил 15 июня 2019 года днем «Сент-Луиса»

Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон объявил 15 июня 2019 года днем клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз", который по итогам сезона-2018/19 впервые стал обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

Обновлено в 10:28
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Политика

В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Жанны Фриске

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» заявила, что действия телеведущего Дмитрия Шепелева, который не дает видеться родным с сыном Жанны Фриске Платоном, лишены какой-либо логики.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 11:12
Происшествия

Два взрыва прогремели в столице Сомали

Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Политика

Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Общество

Министр культуры Франции назвал сроки восстановления Нотр-Дама

Обновлено в 10:43
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено в 09:53
Политика

Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда

Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено в 11:37
Кино

Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:45
Технологии

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Политика

Завод в Прикамье стал виновником скандала с главой Украины

Обновлено в 11:57
Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Наука

Мутация сделала горький миндаль сладким

Ученые из Университета Мурсии (Испания) выяснили, почему горький миндаль стал сладким.
Обновлено в 09:13
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям

В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Происшествия

«Желтые жилеты» соберутся на площади Бастилии

Выступления "желтых жилетов" ожидаются также в других городах Франции.
Обновлено в 03:16
Футбол

Глушаков обратился к фанатам «Спартака»

Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное