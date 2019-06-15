Политика

Зеленский назначил новых губернаторов Полтавской и Одесской областейLife.ru 07:39

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций. Должность врио Полтавской областной госадминистрации занял Олег Плугал, аналогичную должность в Одесской области заняла Светлана Шаталова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

РБК07:53

Зеленский назначил врио губернаторов Одесской и Полтавской областей

News.ru06:38

Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областей

ТАСС06:11

Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Говорит Москва06:21

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

РИА Новости06:19

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Газета.Ru06:31

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Московский Комсомолец05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек

Обновлено в 01:12
Транспорт

Построили первый железнодорожный путь Крымского моста

На строительство железнодорожного пути ушло 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.
Обновлено вчера в 03:20
Политика

Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в самое ближайшее время.
Обновлено в 08:34
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Могадишо 8 человек убиты, 16 ранены

В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, погибли по меньшей мере восемь человек, ранения получили 16.
Обновлено в 10:05
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено в 09:53
Политика

В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами

Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве

Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

Обновлено в 05:25
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям

В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Политика

Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Обновлено в 06:59
Футбол

Божович хочет получить российское гражданство

Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Общество

Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму

Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Политика

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Дальнейшей плодотворной работы во имя устойчивого развития и процветания Китая пожелал председателю КНР Си Цзиньпиню Александр Лукашенко в поздравительном адресе, который президент РБ направил в связи с днем рождения китайского руководителя.
Обновлено в 05:54
Общество

В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Политика

Пушков отреагировал на слова Шредера о Крыме

Комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России, Пушков заявил, что это "признают многие западные политики", от экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена до вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини.
Обновлено в 07:00
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Политика

Луценко сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК ДНР, а также участвовал в организации референдума.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

В Москве задержали актёра из «Универа»

Обновлено в 02:21
Общество

Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями

Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
Обновлено в 04:45
Кино

Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров»

Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.
Обновлено в 02:30
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Технологии

Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Авто

Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России

В России снизился ценник на новую модификацию японского кроссовера Nissan Murano, который доступен в различных версиях.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Петербурге экскаватор-погрузчик задавил пенсионерку

Как стало известно в субботу, 15 июня, в Петербурге экскаватор-погрузчик задавил 86-летнюю пенсионерку вне зоны пешеходного перехода.
Обновлено в 09:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное