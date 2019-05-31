Политика

Зеленский назначил новый состав СНБОИА Новороссия 08:40

В новый состав СНБО входят: первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Баканов; глава АП Богдан; секретарь СНБО Данилюк; министр финансов Маркарова; замглавы АП Пристайко и Рябошапка; начальник Генштаба Хомчак.
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Зеленский назначил себя главой Совета нацбезопасности Украины

РБК09:53

Зеленский зачистил СНБО от людей Порошенко

Lenta.ru09:47

Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины

Газета.Ru08:11

Владимир Зеленский назначил себя главой СНБО Украины

Московский Комсомолец08:38

Зеленский вывел из состава СНБО Украины соратников Порошенко

ТАСС08:21

Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны

РИА Новости08:41

Зеленский сменил состав Совета нацбезопасности и обороны Украины и возглавил его

Говорит Москва08:49
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Спорт

Плющенко назвал Загитову «королевой льда»

«С королевой льда Алиной», – подписал снимок Плющенко. Фото доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Обновлено в 12:23
Общество

Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Кино

Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Общество

В Кузбассе чиновник выпил воду с червями

Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Здоровье

СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске

Следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию об оказании некачественной медицинской помощи тяжелобольному ребенку из Минусинска, которая привела к резкому ухудшению состояния мальчика, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 08:03
Здоровье

Число случаев рака шейки матки в России может удвоиться к 2030 году

В заключении экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Минздраву России рекомендовано разработать и утвердить план расширения Национального календаря профилактических прививок на ближайшие годы (2020-2030 года), включив в него иммунизацию мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет против вируса папилломы человека.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Нюша в откровенном мини-платье посетила pre-party фестиваля «Жара»

Для вечеринки Нюша, которая в ноябре прошлого года впервые стала мамой, надела светлое мини-платье с глубоким декольте, волосы знаменитость предпочла не заплетать.
Обновлено в 12:00
Музыка

Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»

Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Кино

Трейлер нового мультфильма от Pixar появился в Сети

Студия Pixar опубликовала первый тизер-трейлер своего нового мультфильма под названием "Вперед".
Обновлено в 05:39
Экономика

НТВ раскрыл детали нового дела против Ходорковского

Обновлено в 07:54
Авто

Audi A5, A7 и Q5 получили лимитированную версию Exclusive Edition

Российские дилеры Audi начали продажи моделей Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe и Audi Q5 в лимитированной серии Exclusive Edition.
Обновлено в 09:56
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Общество

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено в 09:57
Политика

В России могут полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Общество

Росреестр перечислил штрафы для дачников

Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Политика

Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата

Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:08
Политика

Киевский вуз счел образование на украинском невозможным

Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Гаджеты

Стартовали продажи флагманского смартфона Sony Xperia 1

Обновлено в 01:34
Культура

В Москве прошел фестиваль польских фильмов «Висла»

В Москве завершился 12-й фестиваль польских фильмов "Висла".
Обновлено в 06:45
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика

Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Футбол

СМИ: Эмери получит 40 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери получит 40 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы.
Обновлено вчера в 13:02
Кино

Николас Кейдж и Мадонна снялись в худших ремейках в истории кино

Обновлено в 09:41
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок

Если верить источнику, в Galaxy Note 10 не будет 3,5-мм разъёма для наушников и аппаратных клавиш, вроде кнопки включения, Bixby и кнопок громкости.
Обновлено в 12:39
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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