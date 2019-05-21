СНБО Украины возглавил экс-министр финансов ДанилюкКоммерсантъ 09:55

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны. О принятом решении журналистам сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

Политика Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.

Экономика В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов» В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.

Экономика В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.

Экономика ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.

Политика Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство.

Шоу-бизнес Травмированного Купера застукали вместе с Шейк Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.

Энергетика Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.

Политика В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.

Шоу-бизнес Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.

Политика Захарова прокомментировала возобновление США закупок нефти у Венесуэлы Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook в среду прокомментировала возобновление США покупок нефти у Венесуэлы.

Происшествия Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.

Шоу-бизнес Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.

Происшествия Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.

Космос Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется для обработки своих фотографий фотошопом.

Кино Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.

Экономика Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.

Политика Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.

Кино Джордж Мартин оценил финал сериала «Игра престолов» Американский писатель-фантаст Джордж Мартин, автор саги «Песнь льда и пламени», высказался по случаю завершения телевизионного сериала «Игра престолов».

Политика Лидер британской Палаты общин подала в отставку Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.

Происшествия Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.

Экономика Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.

Шоу-бизнес Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом Продюсер Яна Рудковская призналась, что состояла в романтических отношениях с певцом Димой Биланом.

Общество Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидов Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об административных штрафах за отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов.

Футбол ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.