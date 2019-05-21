Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУГазета.Ru 14:27
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака. Руслан Хомчак родился в июне 1967 года в Ровно.
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«Беневенто» обыграл «Читаделлу» в первом матче в полуфинала плей-офф за выход в серию А
В первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в серию А "Читаделла" дома уступила "Беневенто" (1:2). Ответный матч состоится на поле "Беневенто" 25 мая.
Обновлено в 17:04
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
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Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
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Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
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Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе
Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
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В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Энергетика
Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин
Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
Обновлено в 13:55
Экономика
Глава Минтруда сообщил об увеличении МРОТ
Глава Минтруда Максим Топилин заявил об увеличении минимального размера оплаты труда.
Обновлено вчера в 12:40
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 на рендерах
Обновлено в 15:32
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика
США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»
В Минэнерго РФ в ответ на подготовку проекта заверили, что если давление со стороны США на европейских партнеров "Газпрома" заставит их отказаться от участия в проекте, то российская компания будет в состоянии самостоятельно завершить проект и ввести его в эксплуатацию (срок запланирован на 1 января 2020 года).
Обновлено в 05:01
Хоккей
Вратарь сборной Швеции: счастлив, что мне дали сыграть с Россией
Вратарь сборной Швеции Якоб Маркстрём подвёл итоги проигранного матча с Россией (4:7).
Обновлено в 17:22
Авто
Toyota представила современный минивэн Granvia
После дебюта японского роскошного минивэна Lexus LM в рамках Шанхайского автосалона разработчики из Toyota представили модель Granvia, разработанную на уникальной платформе.
Обновлено в 17:00
Наука
Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы
У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Политика
В Воронеже ждут Дмитрия Медведева
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
Обновлено в 03:25
Авто
TRD одел Toyota Supra в карбон
Не можешь предотвратить - возглавь. Именно по этому принципу решила действовать Toyota для новой Supra.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
В РФ начали продавать смартфон Alcatel 1S за 6990 рублей
Реализация нового смартфона Alcatel 1S началась в России.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400
Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 17:55