Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУГазета.Ru 14:27

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака. Руслан Хомчак родился в июне 1967 года в Ровно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Газета.Ru14:27

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

РИА Новости13:19

Зеленский уволил Муженко с должности главы Генштаба Украины

RT на русском11:57

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

РБК12:20

Зеленский сменил начальника Генштаба

Коммерсантъ12:19

Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба Украины вместо Муженко

Московский Комсомолец11:59

Зеленский сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины

ТАСС12:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

Обновлено в 15:30
Происшествия

МВД предлагает отбирать машины у пьяных водителей

МВД России предлагает ввести конфискацию автомобилей в качестве меры наказания нетрезвого водителя.
Обновлено вчера в 10:14
Общество

Первая частная начальная школа Южно-Сахалинска объявляет дополнительный набор в 1-4 классы

В новом учебном году школа набирает два первых класса, по одному 2, 3, 4-му классу, а также две подготовительные группы к 2020/2021 учебному году.
Обновлено в 19:21
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии

Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
Обновлено в 10:40
Политика

Личный адвокат Коломойского стал главой администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой своей администрации, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:52
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Общество

Цветочное шоу в Челси сопровождается фестивалями по всему Лондону

Обновлено в 19:04
Политика

Трамп определился с кандидатурой на пост министра ВВС

Напомним, ныне действующий министр ВВС США Хезер Уилсон, занимавшая пост с мая 2017 года, намерена уйти в отставку с 31 мая 2019 года.
Обновлено в 19:06
Политика

Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Происшествия

В Польше смерч повредил более ста зданий

Сильный смерч прошел во вторник недалеко от польского Люблина и повредил 120 зданий, один человек ранен, сообщает радиостанция RMFFM.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Общество

Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге демонтируют

Забор на месте строительства храма в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

Два ракетных снаряда разорвались в центре Алеппо

Два ракетных снаряда взорвались в сирийском городе Алеппо, сообщает телеканал Al Ekhbariya на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Политика

Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации

Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска

Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Обновлено в 05:33
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально

Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 08:39
Космос

Ученые выяснили, как Солнце перехватывает воду с Марса

Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Тарасов выложил фото с 10-месячной дочерью

Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме серию из несколько трогательных фотографий, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:26
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное