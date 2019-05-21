Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУГазета.Ru 14:27
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака. Руслан Хомчак родился в июне 1967 года в Ровно.
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Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Обновлено в 15:30
Происшествия
МВД предлагает отбирать машины у пьяных водителей
МВД России предлагает ввести конфискацию автомобилей в качестве меры наказания нетрезвого водителя.
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Первая частная начальная школа Южно-Сахалинска объявляет дополнительный набор в 1-4 классы
В новом учебном году школа набирает два первых класса, по одному 2, 3, 4-му классу, а также две подготовительные группы к 2020/2021 учебному году.
Обновлено в 19:21
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии
Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
Обновлено в 10:40
Политика
Личный адвокат Коломойского стал главой администрации Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой своей администрации, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:52
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Политика
Трамп определился с кандидатурой на пост министра ВВС
Напомним, ныне действующий министр ВВС США Хезер Уилсон, занимавшая пост с мая 2017 года, намерена уйти в отставку с 31 мая 2019 года.
Обновлено в 19:06
Политика
Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Происшествия
В Польше смерч повредил более ста зданий
Сильный смерч прошел во вторник недалеко от польского Люблина и повредил 120 зданий, один человек ранен, сообщает радиостанция RMFFM.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Общество
Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге демонтируют
Забор на месте строительства храма в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Два ракетных снаряда разорвались в центре Алеппо
Два ракетных снаряда взорвались в сирийском городе Алеппо, сообщает телеканал Al Ekhbariya на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Политика
Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации
Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено в 08:39
Космос
Ученые выяснили, как Солнце перехватывает воду с Марса
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»
Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Тарасов выложил фото с 10-месячной дочерью
Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме серию из несколько трогательных фотографий, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:26
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24