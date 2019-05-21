Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУГазета.Ru 14:27
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака. Руслан Хомчак родился в июне 1967 года в Ровно.
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