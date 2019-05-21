Армия и оружие

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУРИА Новости 13:19

Президент Украины Владимир Зеленский, чья инаугурация состоялась накануне, сменил начальника Генштаба Вооруженных сил страны. В отставку отправлен Виктор Муженко, на должность назначен Руслан Хомчак.
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Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

РИА Новости13:19

Зеленский сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины

ТАСС12:56

Зеленский уволил Муженко с должности главы Генштаба Украины

RT на русском11:57

Зеленский сменил начальника Генштаба

Коммерсантъ12:19

Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба Украины вместо Муженко

Московский Комсомолец11:59

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

РБК12:20

Зеленский уволил Муженко с поста главы Генштаба Украины

РЕН ТВ11:54
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
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