Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУГазета.Ru 14:27

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака. Руслан Хомчак родился в июне 1967 года в Ровно.
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Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ

РЕН ТВ20:17

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

РИА Новости13:19

Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба Украины вместо Муженко

Московский Комсомолец11:59

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

РБК12:20

Зеленский сменил начальника Генштаба

Коммерсантъ12:19

Зеленский сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины

ТАСС12:56

Зеленский уволил Муженко с должности главы Генштаба Украины

RT на русском11:57
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
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Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации

Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
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Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Футбол

Чех летом вернётся в «Челси» и займёт пост спортивного директора

Чех займёт должность спортивного директора. В последнем в карьере матче 36-летнему голкиперу предстоит встретится как раз с «Челси».
Обновлено в 15:17
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено в 20:51
Общество

Спустились с гор: в Новосибирске бум грузинских ресторанов

Обновлено в 20:00
Гаджеты

Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках

На сей раз известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak обнаружил упоминания инженерных образцов видеокарт на основе Navi в базе данных нескольких популярных бенчмарков.
Обновлено вчера в 14:15
Авто

Кроссовер Audi Q5 получил гибридную установку

Общая мощность силовой установки Audi Q5 55 TFSI e quattro достигает 367 «лошадок» и 500 Нм крутящего момента, при этом пиковая тяга приходится уже на 1250 об/мин. У кроссовера есть фирменная система полного привода — quattro с технологией ultra.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Политика

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Обновлено в 20:43
Происшествия

У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски

У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия

Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Происшествия

В Новой Москве потушили пожар в автосервисе

Пожар в здании автосервиса на площади 200 кв. м в Новой Москве ликвидирован.
Обновлено в 20:36
Шоу-бизнес

Пожилая супруга Гогена Солнцева устроила драку в санатории

Обновлено в 13:01
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний и одного военного учебного центра. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 10:47
Политика

Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено в 17:32
Общество

Госдума изменила порядок перевода жилых помещений в нежилые

Согласно изменениям в Жилищный кодекс, вывести помещение из жилого фонда можно будет при "согласии каждого собственника всех помещений, примыкающих" к помещениям, которые переводятся в нежилые.
Обновлено в 08:43
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Обновлено в 05:33
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено в 11:29
Общество

Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро

Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено в 19:38
Политика

В Абхазии оппозиции передано предложение президента по выборам

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария передал главам штаба Общенационального движения по защите государственности Теймуразу Хишбе, депутату парламента Дмитрию Дбару и экс-главы МИД Сергею Шамбе предложение президента Рауля Хаджимбы, касающееся проведения выборов в республике.
Обновлено в 17:14
Авто

В Тольятти начнут производить электромобили

В декабре 2019 года в Тольятти запланировано начало серийного производства электромобилей, сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 04:46
Хоккей

Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
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Владислав Картаев: «„Салават“ мне как родной, к тому же, моя жена уфимка»

Напомним, нападающий уже выступал за «Салават» в сезоне-2010/11. В сезоне-2018/19 27-летний форвард выступал за «Локомотив».
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Политика

Васильева пригласила Путина на финал конкурса «Учитель года»

Министр просвещения Ольга Васильева пригласила президента РФ Владимира Путина на финал конкурса "Учитель года", который пройдет в Москве.
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HTC готовит новый смартфон с процессором Snapdragon 710

Работать аппарат будет на процессоре Snapdragon 710 и получит 6 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 15:19
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
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Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
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