Политика

Зеленский назначил нового губернатора Луганской областиРБК 11:04

Зеленский представил нового председателя ОГА во время совместной с президентом Европейского совета Дональдом Туском поездки в Луганскую область. По его словам, миссией главы региона должен стать поиск возможностей для восстановления Донбасса.
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Зеленский назначил губернатора Луганской области

Lenta.ru10:10

Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

РБК11:04

Зеленский назначил главой Луганской области ректора в ЛНР

Московский Комсомолец10:23

Зеленский назначил главу Луганской области

Газета.Ru10:17

Губернатором Луганской области стал Виталий Комарницкий

Коммерсантъ11:42

Зеленский представил нового главу Луганщины

Телеканал 360°10:01

Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА

RT на русском09:21
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Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank официально объявил о сокращениях персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
Обновлено в 20:31
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Кино

Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney

Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием.
Обновлено в 19:48
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено в 11:55
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается

Российско-грузинские авиарейсы прекращаются на неопределенный срок. Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается 8 июля.
Обновлено в 19:07
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале

Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Землетрясение в США превратило бьюти-блогера в Джокера

Обновлено вчера в 19:59
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Политика

ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 06:07
Политика

Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями

Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Общество

На зарядку становись: как в Барнауле развивается рынок портативного электротранспорта

Константин Атрощенко считает, если Барнаул будет работать над инфраструктурой, люди начнут переходить на электротранспорт, но "быстрых изменений тут ждать не стоит".
Обновлено в 20:34
Технологии

Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса

Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.
Обновлено в 06:39
Политика

Соловьёв прокомментировал видео с Зеленским на совещании

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Рудова пять дней подряд праздновала свой день рождения

Наталья Рудова необычно отпраздновала своей день рождения.
Обновлено в 10:01
Общество

Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожогов

По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны.
Обновлено в 09:22
Игры

На полное прохождение Fire Emblem: Three Houses уйдёт больше 200 часов

Обновлено в 09:58
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Общество

У Стрельцов трудный день, от Раков потребуется внимание: астрологический прогноз на 7 июля

Путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств.
Обновлено вчера в 12:09
Технологии

«Передовая» сборка F-35 попала на видео

Обновлено в 17:20
Общество

Названо самое холодное место в Подмосковье

Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге

Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Боня решила нарастить мышцы после обвинений в худобе

Обновлено в 14:35
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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