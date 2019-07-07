Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской областиРБК 11:04
Зеленский представил нового председателя ОГА во время совместной с президентом Европейского совета Дональдом Туском поездки в Луганскую область. По его словам, миссией главы региона должен стать поиск возможностей для восстановления Донбасса.
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Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank официально объявил о сокращениях персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Кино
Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney
Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием.
Обновлено в 19:48
Происшествия
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено в 11:55
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается
Российско-грузинские авиарейсы прекращаются на неопределенный срок. Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливается 8 июля.
Обновлено в 19:07
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Землетрясение в США превратило бьюти-блогера в Джокера
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Политика
ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 06:07
Политика
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Общество
На зарядку становись: как в Барнауле развивается рынок портативного электротранспорта
Константин Атрощенко считает, если Барнаул будет работать над инфраструктурой, люди начнут переходить на электротранспорт, но "быстрых изменений тут ждать не стоит".
Обновлено в 20:34
Технологии
Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса
Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.
Обновлено в 06:39
Политика
Соловьёв прокомментировал видео с Зеленским на совещании
Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Рудова пять дней подряд праздновала свой день рождения
Наталья Рудова необычно отпраздновала своей день рождения.
Обновлено в 10:01
Общество
Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожогов
По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны.
Обновлено в 09:22
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Общество
У Стрельцов трудный день, от Раков потребуется внимание: астрологический прогноз на 7 июля
Путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств.
Обновлено вчера в 12:09
Технологии
«Передовая» сборка F-35 попала на видео
Обновлено в 17:20
Общество
Названо самое холодное место в Подмосковье
Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Боня решила нарастить мышцы после обвинений в худобе
Обновлено в 14:35