Политика

Зеленский назначил нового главу госохраныУтро.ru 14:30

Глава Незалежной уволил и главу ведомства Валерия Гелетея. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, в кресло руководителя УГО сядет подполковник Алексей Оцерклевич.
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Зеленский назначил главой госохраны жавшего Мотороле руку военного

Московский Комсомолец14:29

Зеленский сменил главу госохраны на «киборга», жавшего руку Мотороле

ТК Звезда16:29

Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины Гелетея

ФАН15:47

«Моторола отобрал оружие»: В Сети припомнили «подвиги» нового начальника Госохраны Зеленского

Царьград17:50

Зеленский назначил нового начальника управления Госохраны

РЕН ТВ13:05

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Газета.Ru13:01

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Rambler News Service12:22
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Финансы

Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5% - ОНФ

Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:20
Гаджеты

Intel показала необычный прототип двухэкранного игрового ноутбука

Intel в рамках проходящей выставки Computex 2019 показала некоторым журналистам любопытные концепты, в числе которых игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами.
Обновлено в 04:20
Экономика

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Футбол

Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду

Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
Общество

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Экономика

«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Происшествия

На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист

В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в ограниченном числе случаев разрешает россиянам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено в 19:48
Кино

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Здоровье

Минздрав РФ будет считать сколько россияне пьют в отпуске самогона

Как пишут "Известия", Минздрав РФ поменяет методику подсчета потребления алкоголя в стране на душу населения.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие

В Эстонии обнаружили сбитый советский самолёт времён войны

Строители нашли под эстонским городом Тарту фрагменты сбитого советского самолета и останки лётчика.
Обновлено в 20:34
Политика

Стал известен регион России с самым низким рейтингом Путина

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные этого исследования, наиболее низким рейтинг президента оказался в Магаданской области: здесь в случае скорых выборов за него отдали бы свои голоса лишь 36% опрошенных, в то время как в среднем по стране этот показатель равняется 48%.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца

«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:57
Хоккей

Райан О’Райлли: «„Сент-Луис“ найдет ответ и сравняет счет в серии»

Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли высказался перед вторым матчем серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (0-1).
Обновлено в 16:20
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Хоккей

«Витязь» подписал контракт с нападающим системы «Нэшвилла» Колтыгиным

Новичок «Витязя» Павел Колтыгин Нападающий системы «Нэшвилл Предэторз» приезжает в Подольск.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград

Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 09:07
Футбол

«Челси» — победитель Лиги Европы, Серхио Рамос хочет уйти из «Реала»

Обновлено в 18:00
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

Обновлено в 15:44
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Политика

Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Здоровье

Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол

Сарри после победы в Лиге Европы обратился к уходящему Азару

Наставник "Челси" Маурицио Сарри после победы над "Арсеналом" (4:1) в финале Лиги Европы обратился к Эдену Азару, который скоро может покинуть клуб, передает Sport24.
Обновлено в 20:00
Авто

Renault вывела на тесты новый компактный кроссовер

Компания Renault готовит к дебюту новый компактный кроссовер.
Обновлено в 11:28
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Нет сахару и глютену: Тина Канделаки рассказала о своей диете

Обновлено в 16:00
Общество

Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
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Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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украинский военачальник, начальник госохраны страны; бывший министр обороны Украины
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