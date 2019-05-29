Зеленский назначил нового главу госохраныУтро.ru 14:30

Глава Незалежной уволил и главу ведомства Валерия Гелетея. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, в кресло руководителя УГО сядет подполковник Алексей Оцерклевич.

Финансы Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5% - ОНФ Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Гаджеты Intel показала необычный прототип двухэкранного игрового ноутбука Intel в рамках проходящей выставки Computex 2019 показала некоторым журналистам любопытные концепты, в числе которых игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами.

Экономика Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

Футбол Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.

Общество В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.

Экономика «Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт «Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.

Происшествия На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.

Общество Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей Президент России Владимир Путин подписал закон, который в ограниченном числе случаев разрешает россиянам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С усыновлять детей.

Здоровье Минздрав РФ будет считать сколько россияне пьют в отпуске самогона Как пишут "Известия", Минздрав РФ поменяет методику подсчета потребления алкоголя в стране на душу населения.

Армия и оружие В Эстонии обнаружили сбитый советский самолёт времён войны Строители нашли под эстонским городом Тарту фрагменты сбитого советского самолета и останки лётчика.

Политика Стал известен регион России с самым низким рейтингом Путина Как сообщает РБК, ссылаясь на данные этого исследования, наиболее низким рейтинг президента оказался в Магаданской области: здесь в случае скорых выборов за него отдали бы свои голоса лишь 36% опрошенных, в то время как в среднем по стране этот показатель равняется 48%.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Происшествия Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца «По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.

Финансы Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии "Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.

Происшествия Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.

Политика Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.

Здоровье Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Футбол Сарри после победы в Лиге Европы обратился к уходящему Азару Наставник "Челси" Маурицио Сарри после победы над "Арсеналом" (4:1) в финале Лиги Европы обратился к Эдену Азару, который скоро может покинуть клуб, передает Sport24.

Авто Renault вывела на тесты новый компактный кроссовер Компания Renault готовит к дебюту новый компактный кроссовер.

Общество В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.