Политика
Зеленский назначил нового главу госохраныУтро.ru 14:30
Глава Незалежной уволил и главу ведомства Валерия Гелетея. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, в кресло руководителя УГО сядет подполковник Алексей Оцерклевич.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Финансы
Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5% - ОНФ
Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:20
Гаджеты
Intel показала необычный прототип двухэкранного игрового ноутбука
Intel в рамках проходящей выставки Computex 2019 показала некоторым журналистам любопытные концепты, в числе которых игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами.
Обновлено в 04:20
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Футбол
Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду
Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
Общество
В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Экономика
«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Происшествия
На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист
В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который в ограниченном числе случаев разрешает россиянам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено в 19:48
Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Здоровье
Минздрав РФ будет считать сколько россияне пьют в отпуске самогона
Как пишут "Известия", Минздрав РФ поменяет методику подсчета потребления алкоголя в стране на душу населения.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили сбитый советский самолёт времён войны
Строители нашли под эстонским городом Тарту фрагменты сбитого советского самолета и останки лётчика.
Обновлено в 20:34
Политика
Стал известен регион России с самым низким рейтингом Путина
Как сообщает РБК, ссылаясь на данные этого исследования, наиболее низким рейтинг президента оказался в Магаданской области: здесь в случае скорых выборов за него отдали бы свои голоса лишь 36% опрошенных, в то время как в среднем по стране этот показатель равняется 48%.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца
«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:57
Хоккей
Райан О’Райлли: «„Сент-Луис“ найдет ответ и сравняет счет в серии»
Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли высказался перед вторым матчем серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (0-1).
Обновлено в 16:20
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Хоккей
«Витязь» подписал контракт с нападающим системы «Нэшвилла» Колтыгиным
Новичок «Витязя» Павел Колтыгин Нападающий системы «Нэшвилл Предэторз» приезжает в Подольск.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград
Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 09:07
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол
Сарри после победы в Лиге Европы обратился к уходящему Азару
Наставник "Челси" Маурицио Сарри после победы над "Арсеналом" (4:1) в финале Лиги Европы обратился к Эдену Азару, который скоро может покинуть клуб, передает Sport24.
Обновлено в 20:00
Авто
Renault вывела на тесты новый компактный кроссовер
Компания Renault готовит к дебюту новый компактный кроссовер.
Обновлено в 11:28
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05