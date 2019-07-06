Политика
Зеленский назначил главу Львовской областиГазета.Ru 06:26
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил главу Львовской области. Данный указ выложен на сайте главы государства. Как отмечается, новым губернатором области стал Маркиян Мальский.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Экономика
ЦБ рассказал о новом виде мошенничества через банкоматы
Банк России сообщил о новом виде мошенничества при переводе денег через банкомат.
Обновлено вчера в 08:39
Футбол
Агент Джорджиевича: Лука надеется провести следующий сезон в «Зените»
Черногорский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджиевич надеется стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиге в составе своей команды, сообщил агент игрока Игор Глушевич.
Обновлено в 07:41
Культура
Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»
Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.
Обновлено в 01:58
Общество
Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной
На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка
Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич
Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Авто
В России появился новый минивэн Toyota Hiace
Пресс-служба компании Toyota объявила о старте продаж обновленного минивэна Hiace.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол
Президент «Лилля» подтвердил, что «Ливерпуль» ведет переговоры с Пепе
Президент футбольного клуба «Лилль» Жерар Лопес дал свой комментарий по поводу интереса к защитнику клуба из Кто-д'Ивуар Николя Пепе со стороны команды «Ливерпуль».
Обновлено в 03:55
Футбол
«Оренбург» сыграл вничью с «Динамо» из Загреба
Обновлено в 08:10
Политика
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве
Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Политика
Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Общество
Правитель Дубая подал в лондонский суд на жену, сбежавшую с $ 39 млн
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая, по данным СМИ, сбежала от него в Европу.
Обновлено вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Кино
В ремейке фильма «Маска» главную роль сыграет женщина
Американский продюсер Майк Ричардсон заявил, что намерен переснять фильм "Маска" с женщиной в главной роли.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Якутске в реке обнаружили машину с двумя погибшими
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в субботу в 202 микрорайоне города на акватории реки Лена обнаружили автомобиль с двумя погибшими.
Обновлено в 03:42
Политика
Грузинские фермеры выступили за диалог с Россией
Михаил Манисашвили отметил, что просьбой всех фермеров является налаживание диалога с Россией и разрешение сложившегося вопроса.
Обновлено в 07:20
Общество
The Insider и Bellingcat: координатор отравления Скрипалей пять раз ездил в Швейцарию и посещал штаб-квартиру ВАДА
Предполагаемый координатор отравления Сергея и Юлии Скрипаль генерал-майор ГРУ Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, сообщается в расследовании The Insider и Bellingcat, сделанном в кооперации со швейцарским медиахолдингом TAMedia.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о борьбе за наследство актера
Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик рассказала в эфире программы «Далекие близкие», которая выходит на канале «Россия-1», что сейчас развернулась борьба за наследство актера.
Обновлено в 06:43
Происшествия
ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе
В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31