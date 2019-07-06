Политика

Зеленский назначил главу Львовской областиГазета.Ru 06:26

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил главу Львовской области. Данный указ выложен на сайте главы государства. Как отмечается, новым губернатором области стал Маркиян Мальский.
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Зеленский сменил главу администрации Львовской области

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Зеленский назначил главу Львовской области

Газета.Ru06:26

Зеленский назначил адвоката главой Львовской области

РБК05:31

Зеленский назначил губернатора Львовской области

РИА Новости05:07

Зеленский назначил нового главу Львовской области

RT на русском04:57

Зеленский назначил губернатора Львовской области

Коммерсантъ06:48

Зеленский назвал имя нового главы Ивано-Франковской области

ТАСС05:37
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Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
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ЦБ рассказал о новом виде мошенничества через банкоматы

Банк России сообщил о новом виде мошенничества при переводе денег через банкомат.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

В КНДР обвинили освобождённого австралийского студента в шпионаже

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Агент Джорджиевича: Лука надеется провести следующий сезон в «Зените»

Черногорский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджиевич надеется стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиге в составе своей команды, сообщил агент игрока Игор Глушевич.
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Культура

Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»

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Общество

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
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В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян

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Происшествия

Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной

На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
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Происшествия

Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
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Происшествия

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка

Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Здоровье

Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич

Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили

Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
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Авто

В России появился новый минивэн Toyota Hiace

Пресс-служба компании Toyota объявила о старте продаж обновленного минивэна Hiace.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол

Президент «Лилля» подтвердил, что «Ливерпуль» ведет переговоры с Пепе

Президент футбольного клуба «Лилль» Жерар Лопес дал свой комментарий по поводу интереса к защитнику клуба из Кто-д'Ивуар Николя Пепе со стороны команды «Ливерпуль».
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Футбол

«Оренбург» сыграл вничью с «Динамо» из Загреба

Обновлено в 08:10
Политика

В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Политика

Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Общество

Правитель Дубая подал в лондонский суд на жену, сбежавшую с $ 39 млн

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая, по данным СМИ, сбежала от него в Европу.
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Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
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Кино

В ремейке фильма «Маска» главную роль сыграет женщина

Американский продюсер Майк Ричардсон заявил, что намерен переснять фильм "Маска" с женщиной в главной роли.
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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в субботу в 202 микрорайоне города на акватории реки Лена обнаружили автомобиль с двумя погибшими.
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Предполагаемый координатор отравления Сергея и Юлии Скрипаль генерал-майор ГРУ Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, сообщается в расследовании The Insider и Bellingcat, сделанном в кооперации со швейцарским медиахолдингом TAMedia.
Обновлено в 08:24
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Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о борьбе за наследство актера

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик рассказала в эфире программы «Далекие близкие», которая выходит на канале «Россия-1», что сейчас развернулась борьба за наследство актера.
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В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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