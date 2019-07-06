Политика
Зеленский назначил нового главу Львовской областиRT на русском 04:57
Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
«Они не допустили катастрофы планетарного масштаба»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками
Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года.
Обновлено в 09:18
Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Музыка
Клип Реввы за сутки набрал более четырех миллионов просмотров
В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.
Обновлено в 09:52
Спорт
В Иркутске стартовало международное ралли «Шелковый путь-2019»
В Иркутске 6 июля состоялся торжественный старт международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 08:23
Футбол
Жена Боккетти — об уходе из «Спартака»: «Не знаю, смогу ли вновь переступить порог родного стадиона»
Не знаю, смогу ли я вновь переступить порог родного стадиона, возможно, ради Марио и Грейс, но это будет эмоционально сложно.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Азербайджане в воинской части произошел взрыв
Мощный взрыв произошел в одной из воинских частей (ВЧ) в Азербайджане 6 июля.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Политика
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера
Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной
"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Культура
Скабеева возмущена сериалом Netflix из-за «плохих русских»
Российская телеведущая Ольга Скабеева выступила с критикой нового сезона сериала "Очень странные дела".
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Дочка Алсу Микелла Абрамова поменяла имидж
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Хоккей
Салливан: Малкин остаётся элитным игроком, он один из лучших в поколении
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан, недавно подписавший новый контракт с клубом, поделился мнением о нападающем Евгении Малкине, для которого прошедший сезон стал неудачным.
Обновлено в 09:31
Технологии
Робота Atlas научили планировать путь в развалинах и протискиваться в узкие проемы
Инженеры научили гуманоидного робота Atlas самостоятельно планировать путь в сложной обстановке, которая имитирует развалины.
Обновлено в 08:15
Политика
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Происшествия
Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество
Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
Обновлено в 09:27
Политика
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Футбол
Суд лишил румынский ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеев
Румынский суд лишил ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеев — 21 чемпионства, 20 Кубков и 4 Суперкубков страны, сообщает Gazeta Sporturilor.
Обновлено в 06:57