Политика

Зеленский назначил нового главу Львовской областиRT на русском 04:57

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
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Зеленский назначил губернатора Львовской области

Известия06:43

Зеленский назначил нового главу Львовской области

RT на русском04:57

Зеленский назначил адвоката главой Львовской области

РБК05:31

Зеленский назначил губернатора Львовской области

РИА Новости05:07

Зеленский назначил главу Львовской области

Газета.Ru06:26

Зеленский сменил главу администрации Львовской области

News.ru04:53

Зеленский назвал имя нового главы Ивано-Франковской области

ТАСС05:37
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Армия и оружие

Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

Обновлено в 05:52
Происшествия

Найдены родители избитой в Ингушетии девочки

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Авто

В свет вышел последний Mahindra Thar 700

На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Происшествия

Память погибших на АС-12 моряков почтили во Владивостоке

Обновлено в 00:27
Происшествия

В Москве такси вылетело с набережной в Яузу

По данным телеканала «Звезда», в реку упала машина такси, когда водитель не справился с управлением на мокрой дороге и снес пролет чугунного ограждения.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Баскетбол

«Барселона» объявила о подписании баскетболиста Миротича

До переезда в НБА Миротич играл за мадридский «Реал». Ранее «Фенербахче» объявил о подписании контракта с экс-баскетболистом ЦСКА де Коло.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками

Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Авто

Названы самые нелепые автомобили арабского шейха

Арабский шейх Хамада бин Хамдана Аль Нахьяна очень любит машины. Однако в его коллекциях есть даже нелепые образцы.
Обновлено в 06:04
Музыка

Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова

Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
Обновлено в 04:58
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие

Рогозин рассказал, как ракету «Воевода» можно применять на «гражданке»

Боевая ракета "Воевода" может использоваться для выведения на орбиту гражданских космических аппаратов после снятия с боевого дежурства, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Красноярске.
Обновлено в 05:40
Футбол

Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»

Сутормин окажется в Петербурге по одному из двух вариантов: либо аренда с правом выкупа, либо полноценное приобретение прав сразу – на тех же условиях, на которых хавбек перешел в "Рубин".
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Основателя «Тольяттиазота» приговорили заочно

К девяти годам лишения свободы был приговорен основатель и бывший глава акционерного общества «Тольяттиазот» Владимир Махлай.
Обновлено вчера в 15:59
Автоспорт

Определена дата первой гонки «Формулы-1» в сезоне-2020

Следующий сезон «Формулы-1» традиционно откроется на Гран-при Австралии, который пройдет 12–15 марта 2020 года.
Обновлено в 05:04
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Общество

Десятки тысяч россиян оставили без выплаты пенсий

Число россиян, которым отказано в выплате пенсий, растет. Основная причина – Пенсионный фонд не засчитал им трудовой стаж.
Обновлено вчера в 06:10
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Смесью таблеток отравилась 17-летняя жительница Петербурга

В Центральном районе Петербурга из квартиры на Кременчугской улице после ссоры с бабушкой госпитализировали 17-летнюю девушку.
Обновлено в 06:39
Происшествия

США хотят изъять у Коротышки заработанные на наркотиках $12 млрд

Власти США через суд требуют изъять у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по кличке Коротышка (El Chapo) $12,7 млрд.
Обновлено в 06:28
Футбол

«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.
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Общество

Росстат сообщил, в каких регионах чаще всего разводятся

За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
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На пляжах Израиля обнаружили опасных медуз

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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