Политика

Зеленский назначил нового главу Львовской областиРоссийская газета 06:59

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации адвоката Маркияна Мальского. Нового губернатора официально представят шестого июля во Львове, говорится на сайте президента.
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Зеленский назначил губернатора Львовской области

Коммерсантъ06:48

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Зеленский назвал имя нового главы Ивано-Франковской области

ТАСС05:37

Зеленский назначил губернатора Львовской области

РИА Новости05:07

Зеленский назначил нового главу Львовской области

RT на русском04:57

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News.ru04:53

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РБК05:31
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Политика

Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией

Временный запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, соответственно, власти республики должны наладить диалог с РФ, чтобы этого не произошло.
Обновлено в 06:23
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Владельца затонувшего у Джубги катера опросили в качестве свидетеля

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По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
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Происшествия

В Калифорнии ввели режим ЧС после землетрясения

В пострадавшем от мощного землетрясения округе Сан-Бернардино на юге Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Общество

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
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Министр обороны Украины Степан Полторак назначил генерал-лейтенанта Олега Вишневского на пост командующего сил логистики Вооружённых сил страны.
Обновлено в 08:17
Политика

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Политика

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Столичные врачи спасли руку жестоко избитой ингушской девочки

Обновлено в 10:45
Политика

В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

Высокопоставленный военный, присутствовавший на похоронах 14 моряков, рассказал, что они «не допустили катастрофы планетарного масштаба».
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В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Спорт

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Обновлено в 11:02
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Авто

Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок

12 июля в продажу поступят первые внедорожники премиум-класса Hongqi HS7, созданные китайской компанией FAW на основе японского седана Toyota Crown.
Обновлено в 12:10
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Зеленский сделал важное заявление о ДНР, ЛНР и Минских соглашениях

Обновлено вчера в 17:45
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«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт

Обновлено в 10:46
Общество

Жителей Центральной России предупредили об усилении ветра

Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
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Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

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Общество

Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма

Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Происшествия

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Происшествия

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
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Армия и оружие

Сирийская армия отбила очередное нападение боевиков на севере Хамы

Сирийская арабская армия отбили очередную атаку террористов в северной части Хамы.
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Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
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Полиция Казахстана начала задерживать участников митингов

Обновлено в 10:52
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.
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Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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