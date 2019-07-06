Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации адвоката Маркияна Мальского. Нового губернатора официально представят шестого июля во Львове, говорится на сайте президента.

Политика Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией Временный запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, соответственно, власти республики должны наладить диалог с РФ, чтобы этого не произошло.

Энергетика В России предложили распечатать государственный резерв По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.

Происшествия В Калифорнии ввели режим ЧС после землетрясения В пострадавшем от мощного землетрясения округе Сан-Бернардино на юге Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации.

Общество Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Армия и оружие Глава Минобороны Украины назначил нового командующего сил логистики ВС Министр обороны Украины Степан Полторак назначил генерал-лейтенанта Олега Вишневского на пост командующего сил логистики Вооружённых сил страны.

Политика Военнослужащим и полицейским повысят оклады С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.

Политика Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Политика В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.

Происшествия В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.

Авто Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок 12 июля в продажу поступят первые внедорожники премиум-класса Hongqi HS7, созданные китайской компанией FAW на основе японского седана Toyota Crown.

Общество Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.

Происшествия Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.

Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

Политика Венгрия поставила Зеленскому ультиматум Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.