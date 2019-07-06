Политика
Зеленский назначил нового главу Львовской областиРоссийская газета 06:59
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации адвоката Маркияна Мальского. Нового губернатора официально представят шестого июля во Львове, говорится на сайте президента.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Политика
Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией
Временный запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, соответственно, власти республики должны наладить диалог с РФ, чтобы этого не произошло.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Калифорнии ввели режим ЧС после землетрясения
В пострадавшем от мощного землетрясения округе Сан-Бернардино на юге Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 08:14
Общество
Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины назначил нового командующего сил логистики ВС
Министр обороны Украины Степан Полторак назначил генерал-лейтенанта Олега Вишневского на пост командующего сил логистики Вооружённых сил страны.
Обновлено в 08:17
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Политика
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
Высокопоставленный военный, присутствовавший на похоронах 14 моряков, рассказал, что они «не допустили катастрофы планетарного масштаба».
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Космос
Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане
Обновлено в 09:46
Культура
Фигуристка Косторная станет Беллой из «Сумерек» в произвольной программе, а не в короткой
Обновлено в 11:31
Авто
Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок
12 июля в продажу поступят первые внедорожники премиум-класса Hongqi HS7, созданные китайской компанией FAW на основе японского седана Toyota Crown.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский сделал важное заявление о ДНР, ЛНР и Минских соглашениях
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт
Обновлено в 10:46
Общество
Жителей Центральной России предупредили об усилении ветра
Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 10:21
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Общество
Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма
Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту
Обновлено в 12:29
Происшествия
Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты
Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Сирийская армия отбила очередное нападение боевиков на севере Хамы
Сирийская арабская армия отбили очередную атаку террористов в северной части Хамы.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.
Обновлено в 10:56
Общество
Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20