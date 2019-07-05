Политика

Зеленский назначил нового главу Донецкой областиРБК 07:19

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский сменил главу Донецкой областной государственной администрации

RT на русском06:40

СМИ узнали, что у нового главы Донецкой области есть брат-ополченец

ФАН08:03

Зеленский назначил нового главу Донецкой области

РБК07:19

Зеленский назначил главой Донецкой области брата ополченца ДНР

Lenta.ru07:04

Зеленский сменил губернатора Донецкой области

Коммерсантъ08:32

Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации

РИА Новости06:23

Зеленский назначил нового главу Донецкой областной госадминистрации

ТАСС06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Происшествия

При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека

Обновлено в 12:01
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Происшествия

Прогулочное судно перевернулось в Черном море

Прогулочное судно перевернулось в Черном море, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:54
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом

Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Спорт

Сестры Аверины бросили вызов Алине Загитовой, открыв бутылку булавой

Гимнастки Арина и Дина Аверины приняли участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge с открыванием бутылки всеми доступными способами.
Обновлено в 12:50
Политика

Во Франции вводят интернет-цензуру

Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено в 10:41
Армия и оружие

В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России

"Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны НАТО рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора.
Обновлено в 12:48
Политика

В Кремле прокомментировали расследование Ивана Голунова

Расследование по делу журналиста Ивана Голунова является прерогативой специальных служб, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Подмосковье полицейский на пенсии организовал похищение человека

Полицейские надели наручники на своего бывшего коллегу, который, выйдя на пенсию, решил применить накопленный опыт для незаконного обогащения.
Обновлено в 10:14
Экономика

Структуры Прохорова заложили 100% СК «Согласие» в Совкомбанке

Доли "Интерконсенто" и Onexim в "Согласии" (соответственно 58,3% и 41,7%) заложены в обеспечение обязательств по договорам о невозобновляемой кредитной линии, сказано в материалах.
Обновлено в 11:45
Политика

Россия пообещала вернуть долг Совету Европы

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только она восстановит свои права в организации.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Суд арестовал владельца «Домашних денег»

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Наука

Психологи нашли причину интереса людей к моржеванию

Изучение взаимосвязи иммунной системы и психологических защитно-адаптационных механизмов специалисты проводили при участии людей, занимающихся зимним плаванием более пяти лет.
Обновлено вчера в 07:29
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Общество

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол

Бартомеу: «Знаем, что Неймар хочет покинуть „ПСЖ“, но пути нет»

Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из "ПСЖ" и вернуться в "Барселону".
Обновлено в 13:00
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Политика

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Экономика

«РУСАЛ» и Braidy Industries договорились о строительстве завода в США

Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Мадуро объявил о новых военных учениях в Венесуэле

Обновлено в 12:47
Культура

Глава департамента культуры Воронежской области покинет пост

Обновлено в 07:20
Политика

Зеленский пообещал выполнить минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений.
Обновлено в 13:50
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Авто

Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России

Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
Обновлено в 03:16
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Обновлено в 12:54
Транспорт

ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

Обновлено в 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное