Политика
Зеленский назначил нового главу Донецкой областиРБК 07:19
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
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Происшествия
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека
Обновлено в 12:01
Происшествия
Прогулочное судно перевернулось в Черном море
Прогулочное судно перевернулось в Черном море, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:54
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом
Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Спорт
Сестры Аверины бросили вызов Алине Загитовой, открыв бутылку булавой
Гимнастки Арина и Дина Аверины приняли участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge с открыванием бутылки всеми доступными способами.
Обновлено в 12:50
Политика
Во Франции вводят интернет-цензуру
Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
Обновлено в 02:54
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России
"Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны НАТО рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора.
Обновлено в 12:48
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Ивана Голунова
Расследование по делу журналиста Ивана Голунова является прерогативой специальных служб, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Подмосковье полицейский на пенсии организовал похищение человека
Полицейские надели наручники на своего бывшего коллегу, который, выйдя на пенсию, решил применить накопленный опыт для незаконного обогащения.
Обновлено в 10:14
Экономика
Структуры Прохорова заложили 100% СК «Согласие» в Совкомбанке
Доли "Интерконсенто" и Onexim в "Согласии" (соответственно 58,3% и 41,7%) заложены в обеспечение обязательств по договорам о невозобновляемой кредитной линии, сказано в материалах.
Обновлено в 11:45
Политика
Россия пообещала вернуть долг Совету Европы
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только она восстановит свои права в организации.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Наука
Психологи нашли причину интереса людей к моржеванию
Изучение взаимосвязи иммунной системы и психологических защитно-адаптационных механизмов специалисты проводили при участии людей, занимающихся зимним плаванием более пяти лет.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Общество
В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд
В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол
Бартомеу: «Знаем, что Неймар хочет покинуть „ПСЖ“, но пути нет»
Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из "ПСЖ" и вернуться в "Барселону".
Обновлено в 13:00
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Политика
В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Мадуро объявил о новых военных учениях в Венесуэле
Обновлено в 12:47
Культура
Глава департамента культуры Воронежской области покинет пост
Обновлено в 07:20
Политика
Зеленский пообещал выполнить минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений.
Обновлено в 13:50
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Авто
Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России
Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
Обновлено в 03:16
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Обновлено в 12:54