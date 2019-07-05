Политика
Зеленский назначил нового губернатора Донецкой областиREGNUM 07:47
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной администрации Павла Кириленко, соответствующий указ опубликован 5 июля на сайте главы государства.
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Происшествия
Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа
Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Наука
В Курчатовском институте разработали новый метод лечения рака
Новый метод основан на использовании радионуклида свинца-212 – его альфа-частицы эффективно воздействуют на раковые клетки, но при этом обладают очень коротким пробегом в ткани.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя.
Обновлено в 04:18
Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
США рассказали о начале ядерной войны
Обновлено в 04:10
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 06:56
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Наука
Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни
Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке
Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.
Обновлено в 06:14
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Футбол
«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым
«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 06:24
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение»
Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать у себя "Евровидение 2020".
Обновлено в 07:45
Общество
Телефоны в школах хотят запретить
В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
Обновлено в 06:56
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Политика
«Нафтогаз» в случае прекращения транзита газа потребует компенсации
«Нафтогаз» планирует обратиться в международный суд с требованием компенсации на случай прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.
Обновлено в 07:49
Общество
Петербуржцев, перенесших инсульт, обеспечат лекарствами бесплатно
Жители Северной столицы, которые перенесли ишемический инсульт, будут получать необходимые лекарства за счет бюджета Санкт-Петербурга в течение первых двенадцати месяцев.
Обновлено в 06:31
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Сотрудница екатеринбургской почты украла 2 млн на лотерейных билетах
Бывший руководитель отдела продаж «Почты России» в Екатеринбурге присваивала себе выигрыш от просроченных билетов, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:48
Политика
Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Музыка
«Каста» и Brainstorm рассказали детям «Про секс»
Российский рэп-проект "Каста" и латвийская рок-группа Brainstorm выпустили дуэтную композицию "Про секс" 3 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 03:30
Общество
Россиянам упростили оформление наследства
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Авто
Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке
Новинку назвали La Giulia Veloce Grand Tour, а его особой чертой стала «фреска» на потолке, созданная в духе итальянских дизайнеров Таддео и Федерико Цуккаро.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной
В какой-то момент Литвинова начинает себя критиковать, заявляя, что она страшная. Отметим, что подписчики вступили в спор со звездой.
Обновлено в 01:32
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и сотрудничество по линии Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:45